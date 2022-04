Estreno Las Kardashians en Hulu.

Fecha de estreno de la emblemática serie.

Revelan cosas que sucedieron tras la filmación.

Estreno Las Kardashians Hulu. La adinerada familia está de regreso en la pantalla de televisión luego de tomar un descanso tras largos meses de filmación, de acuerdo a lo difundido por el portal de Fox News, la dinastía de las Kardashians conformada por Kim, Kourtney y Khloe, junto con Kris, Kendall y Kylie Jenner, han vuelto con su nueva serie ahora desde Hulu tras finalizar sus temporadas que eran transmitidas por E!

El hecho de que terminara la reconocida serie ‘Keeping Up with the Kardashians’ dio paso a que una nueva aventura de la adinerada familia se transmitiera por televisión. Según a lo reseñado por el medio citado, dicha serie que lleva por nombre ‘The Kardashians’ comenzó a filmarse en el otoño del 2021.

Las Kardashians están de vuelta en su nueva en Hulu

Dicha filmación de la serie se llevó a cabo mientras se divorciaba de Kanye West, Khloe manejaba una relación de paternidad compartida con Tristan Thompson, Kourtney estaba en el medio. de su nueva relación con su ahora prometido Travis Barker, Kylie estaba embarazada y Kendall tenía COVID-19, según lo detalló la plataforma de Fox News.

Varias cosas sucedieron tras el regreso de la dinastía más aclamada dentro del mundo del espectáculo estadounidense, pues Kim Kardashian se encontró con Pete Davidson en mayo del 2021 y fue él quien la animó a que filmara ‘Saturday Night Live’, “Me encontré con Pete Davidson en la Met y pensé: ‘Estoy tan asustado. No sé en qué me inscribí'”, compartió la joven en un episodio. Archivado como: Estreno Las Kardashians Hulu.