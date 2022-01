Estrella de TV Igor Bogdanoff muere de Covid y su gemelo también

Los gemelos Bogdanoff

Igor Bogdanoff murió este lunes y Grichka Bogdanoff murió el martes pasado, confirmó su abogado De Lamaze, quien además agregó que resultaba realmente “muy triste ver a esos dos hombres que se amaban tanto, que eran felices, amables y originales, irse” de esta forma.

El abogado también dijo que antes de que se contagiaran con Covid-19, los hermanos estaban completamente sanos. Sin embargo, medios locales afirman que Igor y Grichka, de 72 años de edad, no se habían vacunado. No se inocularon “debido a su estilo de vida, por el que no corrían riesgo”, dijo un amigo de la familia.