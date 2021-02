Estrella de TikTok Dazhariaa Quint Noyes se suicida a los 18 años

“Ella era mi pequeña mejor amiga y no estaba preparado de ninguna manera para enterrar a mi hija… Ojalá me hubiera hablado de su estrés y sus pensamientos suicidas. Podríamos trabajar con esto”, agregó su padre en el doloroso mensaje.

“Dime que no te fuiste”

Inmediatamente después de que compartiera un emotivo mensaje tras la muerte de Juan Moreno, Belinda compartió más publicaciones en las que confirma el gran amor que le tenía a su abuelita.

Mientras en una publicación se observa a la abuelita de Belinda descansando, en otra baila animadamente al ritmo de la música, aunque la cantante no pudo disimular su tristeza y escribió: “Siempre tan divertida, tan especial! Mi vida entera, por favor dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no está pasándome, por favor, abuelita!!!”.

