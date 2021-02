Estímulo de Biden no incluirá aumento de salario

La decisión representa el primer golpe apara este estímulo de 1.9 billones de dólares

El esperado aumento al salario se ‘queda fuera’ del paquete de Biden

Estímulo de Biden no incluirá aumento de salario. El objetivo progresista y esperado debe eliminarse del enorme proyecto de ley de alivio de COVID-19 impulsado por lo demócratas.

El hallazgo de Elizabeth MacDonough, árbitro que no permite a ningún partido, se produce mientras los demócratas se preparan para la aprobación de la Cámara el viernes de una versión inicial del paquete de 1.9 billones de dólares, indica The Associated Press.

Aumento al salario mínimo

Esta decisión llevaría a los demócratas a tomar decisiones “políticamente dolorosas sobre qué hacer a continuación con el salario mínimo federal”, tema que durante mucho tiempo ha provocado “rupturas” internas en los partidos.

Los asistentes del Senado confirmaron la decisión a The Associated Press bajo condición de anonimato porque aún no había sido divulgada. La propuesta desechada aumentaría gradualmente el salario mínimo federal a $15 dólares durante cinco años, muy por encima de los $7.25 que están en la ley desde el 2009.

¿Plan B?

Sin embargo, los demócratas han señalado que aún podrían buscar el ansiado aumento del salario mínimo en una ley independiente o en otra legislación para finales de este año, indica The Associated Press. Los demócratas podrían optar “por romper décadas de precedentes en el Senado, ignorar la opinión del parlamentario y mantener la disposición del salario mínimo en el proyecto de ley con sus 51 votos”, revela la agencia de noticias.

Pero estrategias como esa resultan conflictivos para muchos tradicionalistas del Senado como Biden, un veterano de la Cámara Alta de 36 años, y provocarían “represalias de ojo por ojo por parte de los republicanos”, según AP.