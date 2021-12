Somos rápidas para cambiar nuestros armarios con cada temporada y no somos tímidas a la hora de de satisfacer la “necesidad” de zapatos nuevos cada vez que llega una nueva tendencia, sin embargo, hemos estado luciendo el mismo maldito peinado desde 1998. ¿Te suena conocido? Las mujeres emplean mucho tiempo y dinero tratando desesperadamente de mejorar su estilo y apariencia y actualizar su look… por lo que tenemos que preguntarnos: ¿por qué las mujeres son tan resistentes a cambiar cuando se trata de su cabello? Tal vez es porque cuando cambias tu peinado, realmente cambias tu look entero. Puedes esconder un suéter en tu armario si cambias de opinión, pero un mal corte de cabello es difícil de ocultar. Y aun cuando el corte finalmente crece, Facebook es para siempre. Pero es hora de ser valiente y enfrentarte a tus miedos de estilo, porque cambiar tu peinado es también una de las maneras más rápidas para llevarte a un nuevo look. Entonces, ¿cómo sabes que es momento para dar el salto? Aquí tienes 10 signos de que es hora de cambiar tu peinado.

1. Siempre llevas una cola de caballo Cada día. Y por una buena razón, parece que no puedes dominar tu pelo si no es jalándolo hacia atrás. ya es hora de cambiar tu peinado. 2. Algo en tu vida ha cambiado radicalmente Tal vez has perdido mucho peso o has tenido un bebé. ¿Por qué no actualizar tu cabello para conectar con tu nuevo “yo”?

3. Estás atrapada en el un estilo del pasado Existe lo retro y luego está lo pasado de moda. Si tu peinado ha pasado de hipster a anticuado, es hora de un cambio. 4. Tu cabello no recibe elogios Si nadie elogio nunca tu cabello podría ser una señal. Ahora, antes de que te pongas a la defensiva, no estamos diciendo que debes basar tu apariencia en lo que otros piensen de ti. Tú eres la única persona a la que tiene que gustarle cómo te ves. Dicho esto, si notas que los demás elogian otros aspectos de tu look, pero no el cabello, entonces, tal vez le vendría bien un poco de atención.

5. Te sientes un desastre con tu cabello ¿Te has preguntado por qué todo el mundo que te rodea pareciera tener un estilista personal a su disposición, mientras que tú no puedes domar tu desastre de peinado? Bueno, noticias de última hora: la mujer promedio no tiene un estilista en su nómina. La razón por la que parecen tenerlo es porque tienen un corte de pelo adecuado mientras que tú tienes el mismo estilo desde la pubertad. 6. Necesita un renacer Si tu estilo actual puede describirse como anticuado, indisciplinado y sin vida o como”estilo mamá” (¡Uy!), necesitas empezar a pensar en cambiar tu peinado… inmediatamente.

7. Color catastrófico El color de tu cabello tiene que mejorar tu aspecto y alegrarte la cara. Si tu color actual puede ser descrito como cobrizo, aburrido o desigual y si tus raíces esperan para un retoque, mejor aún, haz un cambio total. 8. Reinvención Tal vez algo nuevo y emocionante está pasando en tu vida y quieres tu look para reflejar ese cambio en tu actitud… ¡empieza con tu cabello! Un nuevo color de pelo o un corte pueden agregar vida a tu cara y darte un nuevo sentido de confianza para que estés lista para hacer frente a las nuevas experiencias de tu vida.

9. Necesitas un nuevo comienzo Del mismo modo, si has tenido que hacer frente recientemente a una experiencia difícil, una pérdida, una decepción o un cambio duro de vida, tal vez necesites un nuevo comienzo para sentirte renacer y estar lista para comenzar un nuevo camino. No arregla nada, pero un nuevo look podría ayudarte a liberarte de tu pasado y hacerte sentir un poco mejor acerca de hacia dónde se dirige su vida. 10. Tus seres queridos no mienten Si tu mejor amigo/socio/hijo/hermana/madre te han aconsejado, repetidamente, que es hora de cambiar, tal vez tengan razón. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que no ames tu nuevo estilo, y en un par de meses puedas intentarlo de nuevo. Diviértete con él, y si tu hijo te dice que arregles tu cabello, ¡escucha!