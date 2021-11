Encuentran carta de estilista hallado muerto en su casa (FOTO)

De acuerdo con un reporte de El Heraldo Colombia, el cadáver del estilista Mauricio Leal tenía varias heridas de arma cortopunzante, no quedó claro de inmediato si estas fueron provocadas por el mismo o por otras persona. El cuerpo de Leal y su madre fueron encontrado por la policía.

“Los amo, perdóneme, no aguanto más”, decía un fragmento de la mencionada carta, que hizo pensar a muchos que se trataba de un suicidio, sin embargo muchas interrogantes aún continúan y será el parte médico el que determinará la verdadera causa de la muerte.

El cuerpo del maquillista fue encontrado en el suelo, y el de su madre a un lado cubierto con una sábana de acuerdo con Infobae. Además de encontrar los cuerpos de Mauricio Leal y su madre, la policía señaló que fue encontrada un carta ‘clave’ para esclarecer los sucesos en la cama del estilista. Al parecer, la carta tendría una especie de despedida del famoso estilista, pero no está claro si el fue el que la escribió.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, de acuerdo con el Heraldo de Colombia. “A mis sobrinos y hermanos les dejo todo, con todo mi amor perdóname, mamá 11 24”, es otro de los fragmentos de la desgarradora carta encontrada en la cama del estilista.

Intentó comunicarse con él, de acuerdo con Infobae, sin embargo no lo logró. Después intentó contactar a su madre y es ahí cuando decidió ir a la casa del estilista, donde se encontró con la terrible escena. El hermano además reveló qué el estilista padecía “una enfermedad crónica y de dolor fuerte que le generaba el consumo de medicamentos analgésicos”.

Jony Rodolfo Leal, hermano del famoso estilista, reveló que la última ocasión que hablo con su hermano, esté le pidió que una empleada de servicio a su disposición no fuera a su casa. Leal no atendió varios compromisos laborales lo que llevó a su Jony Rodolfo a la preocupación.

Sin embargo, el maquillista habló sobre cómo llegó al lugar donde se encontraba. “Yo siempre me encomiendo a Dios… y siempre le pido a Dios por esa persona, y cuando estoy cortando el pelo le pido a Dios que mejore la vida de esa persona y que le ponga el cabello lindo”, declaró el joven estilista.

La terrible noticia fue confirmada por un íntimo amigo del artista que dedicó un especial mensaje de despedida. Armand Hofmeyr, amigo de Theuns Jordaan fue quién reveló la noticia de la muerte del autor de las pistas Beautiful en Beaufort-Wes y Soos Bloed de acuerdo con The Sun.

La muerte de Mauricio Leal ha conmocionado a muchas personas, pero lamentablemente no ha sido el único suceso triste, y es que recientemente se anunció la muerte del icónico cantante Theuns Jordaan, tras luchar contra la leucemia. El famoso cantante murió a los 50 años tras una intensa batalla contra el cáncer.

Los seguidores del famoso cantante también dedicaron mensajes en redes. “Muy triste. Más sinceras condolencias a su familia, amigos y sudafricanos. Una verdadera leyenda. Descanse en paz Theuns”, se leía en un comentario de un seguidor de Theuns Jordaan recuperado por The Sun.

Fue el pasado miércoles por la mañana cuando Hofmeyr dio la noticia a través de redes sociales, conmocionando a sus seguidores. “Theuns, mi viejo amigo, aprendí mucho de ti. La mayor parte de mi trabajo de escritura se basa en lo que me enseñaste”, “me hubiera gustado aprender mucho de ti… Esto es desgarrador”, fueron algunos de los emotivos mensajes obtenidos por The Sun tras la muerte de Theuns Jordaan.

Así se ‘destruyó’ la carrera del cantante que murió por leucemia

Con muchos sencillos y álbumes exitosos cómo “Tribute to the Poets y Roeper”, Theuns Jordaan conquistó los escenarios hasta que su carrera tuvo el ‘peor’ final. De acuerdo con The Sun su carrera se vio ‘acabada’ cuando le diagnosticaron leucemia hace poco más de un año.

Theuns Jordaan había dicho que el pronóstico sobre su leucemia mieloide aguda era “muy bueno”. El padecimiento del famoso cantante “es un tipo de cáncer que comienza en las células productoras de sangre de la médula ósea”, de acuerdo con el medio citado.