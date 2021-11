“¡Estás destuyendo mi carrera! Le grita Michelle Galván a su estilista

Por si esto no fuera poco, Michelle Galván le cuestionó en su video, el cual Franz Muñoz publicó a través de sus historias en Instagram el “por qué la humillaba de esa manera”: “No, no, es que no lo puedo creer, ¿por qué me haces esto? ¡Estás destruyendo mi imagen!” le ‘grita’ la mexicana a su estilista.

A pesar de que la presentadora de Univisión continuaba tapándose el rostro con su mano, para evitar ser vista sin nada de maquillaje, su estilista Franz Muñoz continuaba grabándola, mientras trataba de aguatarse de la risa junto con Michelle, a quien se le veía la sonrisa debajo de su mano.