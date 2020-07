Hallan muerto al hombre que presuntamente asesinó al hijo de la jueza hispana Esther Salas

El cadáver del hombre fue encontrada en las carreteras de Camping y Berry Brook en Rockland, Nueva York

El presunto asesino aparentemente era un abogado por lo que se cree que el marido de la jueza federal era el objetivo

El hombre que se cree que asesinó al hijo de la jueza federal Esther Salas fue encontrado muerto en las carreteras Camping y Berry Brook en Rockland, Nueva York, según informó Eyewitness News.

El hijo de la jueza federal hispana falleció el domingo en un ataque armado a su casa en North Brunswick, Nueva Jersey, aún sin aclarar, por parte de una persona vestida como un mensajero y que hirió también al marido de la magistrada.

Posteriormente, el hombre que se cree sospechoso fue encontrado muerto por un disparo autoinfligido, indicó ABC News.

La juez federal de distrito de Nueva Jersey Esther Salas no resultó herida, pero su hijo de 20 años, Daniel Anderl, que abrió la puerta al atacante, falleció, de acuerdo con la agencia Efe.

Mark Anderl, el marido de la jueza y abogado de profesión, fue herido y se encuentra en estado crítico pero estable luego de haber sido sometido a una cirugía, informó el alcalde Francis Womack.

Según ABC 7, el presunto asesino también era un abogado por lo que se cree que el marido de la jueza federal era el objetivo.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando el suceso y habían pedido ayuda para identificar al sospechoso, que vestía uniforme de Fedex, según fuentes policiales consultadas por CNN.

Aún se desconocen los motivos que llevaron al atacante a abordar a la familia a tiros en su casa de North Burnswick sobre las 5 de la tarde del domingo y darse a la fuga inmediatamente.

Según el diario New York Post, la jueza Salas se encontraba en el sótano de la vivienda en el momento del ataque.

Salas, destinada en Newark, es la primera mujer hispana que sirve como juez federal en Nueva Jersey, puesto al que fue nominada en 2010 por el presidente demócrata Barack Obama y confirmada en 2011.

Antes sirvió como magistrada federal en Nueva Jersey, tras varios años como abogada de oficio.

Su caso más conocido de los últimos años fue un proceso de fraude financiero que implicaba a Teresa y Joe Giudice, un matrimonio que aparecía en el programa de televisión “Real Housewives of New Jersey”. Salas les condenó a prisión por delitos como bancarrota fraudulenta y evasión fiscal. Escalonó sus condenas para que uno de ellos estuviera disponible para atender a sus cuatro hijos, indicó The Associated Press.

En 2017 prohibió a los fiscales federales pedir la pena de muerte contra un supuesto líder de pandilla acusado por varios asesinato en Newark, concluyendo que la discapacidad intelectual del hombre le hacía no apto para la pena capital. Más tarde le condenó a 45 años de cárcel.

Salas ha sido la jueza de procesos de alto perfil, como la sentencia de culpabilidad en 2018 del líder de un poderoso cartel criminal de Newark (Nueva Jersey).

Archivado como: Jueza Federal Esther Salas