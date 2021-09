El padre de la pugilista habló por primera vez después de la trágica muerte de su hija

“Le tocó a mi hija”, mencionó el señor Zacarías a los medios de comunicación

La joven falleció tras ser noqueada en un combate en Canadá

¡Desgarrador! El padre de la boxeadora Jeanette Zacarías, rompió el silencio después de ser informado sobre la muerte de la joven de 18 años, quien fue noqueada en un combate que se llevó a cabo en Canadá. El hombre mencionó que está recibiendo apoyo de la Secretaría de Relaciones Internacionales, para viajar a Canadá y traer a México el cuerpo de su hija, quien ilusionada viajó a ese país para enfrentarse contra Marie-Pier Houle.

Desgraciadamente, la joven terminó falleciendo tras los golpes que recibió en combate. La prensa ha mencionado que la boxeadora recibiría mil 430 dólares tras la pelea, por lo que no dudó en viajar y enfrentarse a la boxeadora canadiense, de 31 años. “La Chiquitaboom”, como Jeanette era apodada, estaba feliz de poder pelear contra Marie-Pier, que en días pasados declaró sentirse triste por la partida de la joven.

Esteban Zacarías Jeanette Zacarías: La noticia que nadie espera recibir

Una joven boxeadora mexicana, de 18 años, falleció en un hospital de Quebec en Canadá sin la compañía de su familia. Jeanette Zacarías, quien se encontraba sumamente ilusionada por el hecho de que pelearía lejos de su país natal y podía tener la oportunidad de ganar una recompensa de $1,430 dólares, sin imaginarse el infierno al que entraría.

Zacarías falleció a la edad de 18 años, dejando unos padres desconsolados. Ellos, naturalmente no podían viajar con su hija y no presenciaron el momento de su muerte; aquel suceso los tiene en una tristeza profunda y más porque aún no pueden recuperar el cuerpo de la joven mexicana, quien a los 12 años comenzó este viaje a través del boxeo.