Por medio de su academia es como el exbeisbolista ayuda a los niños interesados en este deporte, además de agradecer el apoyo que ha recibido en estas últimas semanas. Y sobre la posibilidad de hacer una película de su vida, dijo que por el momento no está seguro que esto sea posible, aunque no descarta una sorpresa.

“Aparte, de los niños que ya están grandes (refiriéndose a los hijos de La Diva de la Banda) y ya son adultos y lo mejor para ellos porque yo sé que tienen muchas preguntas de lo que ha pasado, pero pues eso es punto y aparte, yo no me puedo meter a menos que suene mi celular o me manden un mensaje para comunicarme con ellos y saludarlos”.

Tranquilo, el exbeisbolista mexicano comentó que no tiene nada que opinar sobre su exesposa Jenni Rivera, quien falleció el 9 de diciembre de 2012, ni de su familia, ya que todo eso quedó en el pasado: “Les deseo la mejor de las suertes, pero yo no puedo opinar de lo que pasó”.

Fue a través de su podcast llamado Chiquis and chill que Janney Marín Rivera no se guardó nada y abrió su corazón ante los constantes señalamientos de los que ha sido objeto por años por haber tenido un supuesto noviazgo con quien fuera el esposo de su madre. En sus historias de Instagram, también compartió algunos detalles de esta charla.

“Mi madre estaba en un raro lugar en su vida, emocional y mentalmente, esto es algo de lo que nunca he hablado públicamente porque siempre fue algo prohibido, pero mi mamá no la estaba pasando bien”, comentó la primogénita de la Diva de la Banda. ¿Qué le habrá pasado, presentiría su muerte?

“Ni siquiera leí el mail completo y manejé hasta la casa de mi madre. todas las puertas estaban cerradas, había cambiado todo. No sé cómo le hice, pero abrí la puerta y comencé a tocar la puerta sin descanso, todo estaba cerrado, había cambiado las llaves para mí, me caí la suelo llorando, llamé a mi hermana Jacqie”.

Se ponen del lado de Jenni Rivera

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista sobre lo que dijo Chiquis Rivera en su podcast respecto a la reacción de su madre, Jenni Rivera, de su ‘relación’ con el exbeisbolista Esteban Loaiza. No le fue muy bien…

“Ella no creyó, ella lo confirmó, por eso la desheredó”, “Jenni no creyó, Jenni estaba segura”, “Chiquis Rivera, tu mamá no creyó, lo aseguró la clase de hija, eso ya es pasado, tú quieres fama y publicidad porque ya aburres”, “Esta joven debería respetar la memoria de su madre, pero con tal de llamar la atención, no le importa”.