#estebanloaiza , exesposo de la fallecida cantante #JenniRivera , habría tenido vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Un reporte este martes del periódico “El Heraldo de México” señala al expelotero como traficante de cocaína para el grupo de “El Mencho”. A Loaiza, quien cumple una sentencia de tres años de cárcel por narcotráfico en San Diego, California, se le vincula al CJNG luego de que fuera detenido con aproximadamente 20 kilos de cocaína en febrero de 2018. De acuerdo con información judicial a la que hace referencia el medio, Loaiza recibió la droga de manos de un sicario del Cartel Jalisco Nueva Generación para que la vendiera. El reporte del medio señala que el hoy convicto habría aceptado distribuir el material para saldar algunas deudas. En abril pasado, Loaiza se entregó a las autoridades en la ciudad californiana. Adicional a los tres años, al acusado se le impuso unos cinco de libertad condicional, aunque esta última parte de la condena no la cumpliría dado que se prevé sea deportado una vez concluya su tiempo en prisión.