Una tragedia se cobra varias vidas en Año Nuevo.

Autoridades confirmaron que se registró una mortal estampida en un santuario hindú.

Miles de personas estaban en el santuario cuando ocurrió la estampida.

Una tragedia enluta a varias familias en el comienzo de 2022. Las autoridades informaron que una estampida ocurrida en un popular santuario hindú en la Cachemira india dejó al menos 12 personas muertas y 13 heridos en el día de Año Nuevo, reportó la agencia de noticias AP.

Las autoridades locales ya ordenaron una investigación para determinar la causa de la estampida ocurrida a primera hora del sábado 1 de enero en el santuario de Mata Vaishno Devi, donde miles de devotos hindúes se habían congregado para presentar sus respetos en la localidad montañosa de Katra, cerca de la ciudad de Jammu, en el sur de la región.

Tragedia en Año Nuevo: “vi a gente moviéndose sobre los cadáveres”

Mahesh, un fiel quien se identificó con un solo nombre, contó que el incidente sucedió cerca de una de las puertas por las que los peregrinos entraban y salían de la ruta hacia el templo. “Algo ocurrió cerca de una de las puertas y me vi bajo un montón de gente. Me asfixié y me caí, pero de algún modo conseguí levantarme”, apuntó, según el reporte de AP.

El testigo agregó: “Vi a gente moviéndose sobre los cadáveres. Fue una visión horrible, pero logré ayudar a rescatar a algunos heridos”. Otro devoto llamado Priyansh dijo que él y 10 amigos de Nueva Delhi llegaron el viernes en la noche para visitar el santuario y que dos de ellos fallecieron en la estampida. “Nunca había visto algo así”, expresó.