Las autoridades también informaron que varios niños perdieron la vida durante las celebraciones del Lag BaOmer en el Monte Merón. Entre las víctimas se encuentran dos parejas de hermanos: Yosef y Moshe Elhadad, de 18 y 12 años, y Moshe y Joshua Englander, de 14 y 9 años, informó The Daily Mail.

Estampida en Israel: Una avalancha humana

Un testigo describió la estampida en Israel como una “avalancha humana”. Según estimaciones de los medios, este año habrían acudido unas 100.000 personas, sin embargo, se esperaba que solo asistieran 10 mil personas al evento debido a las restricciones por el coronavirus.

“Había más y más y más gente”, dijo un testigo a la estación local KAN. “Recuerdo que me acosté encima de alguien. No respiraba. Hubo gritos; fue un desastre. Cada uno intentaba salir del otro, pero no lograron sacar a nadie porque era un rompecabezas. Vi gente, niños, debajo de mí”, indicó el testigo.