La gente no se quedó con las ganas e incluso algunos internautas calificaron al resultado como un robo. Cabe recordar que Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, Jancik Maceta, fueron coronadas como primera y segunda finalistas al final de una ceremonia de tres horas.

Miss Universo México Perú: “ALGÚN CAPO LA PATROCINÓ”

También uno de los comentarios que dejó entrever que el triunfo de la mexicana tuvo que ver con algo o alguien del narco, fue en la página del Gordo y la Flaca cuando escribieron: “Algún capo la patrocinó, soy dominicana, pero esa corona era de Perú, cuando viene a ver fue Aurelio Casillas que la patrocinó”.

“Ella es muy linda y la felicito Pero no fue la mejor… todos estamos conscientes que Perú se ganaba su corona pero no sé que pasó”, “se lo robaron a 🇩🇴 ella no sabía cómo contestar las preguntas”, “robaron a Perú”, “fue un robo para Perú ella contestó muy bien en las preguntas”, dijeron más personas.