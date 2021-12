Y es que para Alan Tacher, la muerte de su padre fue uno de los momentos más difíciles y tristes que lo han marcado en su vida, por lo que de inmediato al enterarse por la pena que atravesaba el conductor, Carmen Salinas no dudó ni tantito el bendecirlo para protegerlo de todo mal, aún cuando ambos profesaban distintas religiones.

“Ya me hizo llorar Carmelita como siempre”, se escucha decir a Alan Tacher mientras abraza y agradece a la actriz quien precisa que goza de rezar por los demás: “Ay mi vida, te quiero tanto, te adoro hijo… ¿cómo se llamaba tu papi? Siempre pido por Helena, la mamá de… yo también te amo, Dios te bendiga hijito…”, finaliza diciendo la mexicana.

“…Sobre tu cuerpo y que todos tus seres queridos estén bien, de todo mal y peligro… de una muerte repentina y violenta, la Santa Cruz, los defienda, amén…”, se escucha decir a Carmen Salinas muy concentrada dando la bendición al conductor de Despierta América quien no dudó en llorar.

“Era una reina”, a Alan Tacher se le rompe la voz al recordar a la legendaria actriz

Y es que la muerte de Carmen Salinas hizo mella en la actitud de todos los demás integrantes del medio artístico y Alan Tacher fue uno de ellos quien convivió con ella en momentos importantes y con la voz entrecortada no dudó en decir: “Era una reina… Tú sabes que soy de religión judía y me daba la bendición”, comentó asegurando el conductor.

“Yo le decía, de broma, obviamente, Carmelita acuérdate que soy judío y me decía ‘una madre, tiene amor para todos sus hijos, no importa la religión o lo que hagas, siempre una madre tiene amor para todos sus hijos’ y me dió esa bendición con tanto cariño a un año exactamente que habría cumplido mi papá de fallecido…”, aseguró Alan Tacher.