Un enorme incendio estalló en un Home Depot en Estados Unidos.

Se desató un infierno. Autoridades informaron que un voraz incendio se registró en un Home Depot ubicado en San José, California, y que los bomberos seguían trabajando para contener las llamas que incluso podían verse desde el espacio exterior durante la noche del sábado 9 de abril.

El periódico New York Post reportó en la madrugada del domingo 10 de abril que las autoridades pidieron a los residentes que evitaran el área comercial en la parte sur de la ciudad, mientras el departamento de bomberos luchaba contra el gigantesco incendio de cinco alarmas en un Home Depot.

Al menos hasta el momento en que el New York Post publicó su reporte poco después de las 2.00 de la madrugada del domingo, no se habían reportado heridos por el masivo incendio en un Home Depot de la localidad de San José. Y no quedó claro exactamente cuándo o cómo comenzó, acotó el diario.

“Si vive/trabaja en el área de este incendio en (Blossom Hill) y huele a humo, le recomendamos que se refugie. Cierre todas las puertas y ventanas para minimizar la entrada de humo”, advirtió el Departamento de Bomberos de San José en una publicación en Twitter después de las 10.00 de la noche.