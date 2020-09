Estalla guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y EE.UU. llama a la calma

Las tensiones escalan en el espacio postsoviético y estalla una guerra, desde hace años latente, entre Armenia y Azerbaiyán

Desde 1991, Armenia y Azerbaiyán se encuentran en guerra, aunque tres años después firmaron un alto el fuego. Desde ese momento ambas naciones han violentado el acuerdo, pero este fin de semana las tensiones entre ellos escalaron y estalló el conflicto.

“Estamos al borde de una guerra a gran escala en el Cáucaso Sur, que puede tener consecuencias impredecibles. La guerra puede ir más allá de las fronteras de la región y extenderse“, dijo Nikol Pashinián, primer ministro armenio.

“Desde esta mañana, Nagorno Karabaj es víctima de una agresión del Ejército azerbaiyano. Los bombardeos afectan a la población civil y la capital (de Nagorno Karabaj), Stepanakert”, explicó el dirigente sobre la situación.

En medio de su alocución, Pashinyan afirmó que no cederán “ni una pulgada de tierra” al enemigo. “Vine aquí para declarar que estoy dispuesto a morir por nuestra Patria”.

El mandatario armenio indicó que el país está preparado para responder al ataque azerbaiyano y cuidar de Nagorno Karabaj.

Por su parte, Azerbaiyán también fijó su posición. El gobierno afirma que respondieron a los fuertes ataques del Ejército armenio contra asentamientos civiles.

Ilham Alíev, presidente azerbaiyano, prometió ante el Consejo de Seguridad que no cedería en el permanente conflicto que ha sostenido con Armenia. “Estamos en nuestra tierra, no queremos la de los demás. Pero la nuestra no la entregaremos a nadie”, dijo.

Ambos países se mostraron firmes en su intensión de defender el territorio y su gente; sin embargo, el Gobierno de EE.UU. urgió a los líderes de Armenia y Azerbaiyán a “cesar inmediatamente” las hostilidades en Nagorno Karabaj.