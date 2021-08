Pero la historia más impactante fue que entre las víctimas mortales se encontraba Olga Chernokova, una futura esposa de 22 años de edad, que tuvo que ser enterrada con todo y su vestido de novia, ya que no pudo cumplir su sueño, todo esto por la noticia de que estalla autobús en Rusia y que parece ser de terroristas.

Pero las causas de todo esto no están del todo claras, ya que el Comité Ruso Antiterrorista lidera la investigación sobre la explosión e informó que “se están considerando todas las opciones” en lo que su personal revisa la metralla y fragmentos de la escena.

“VI SUS PEIS A MI LADO”

Igor Pakhachev, un transeúnte, comentó sobre la imagen desgarradora que vivió en este lugar ya que asegura que vi a Olga y a otra estudiante tras la explosión, y se dio cuenta de las graves heridas que presentaba la novia.

"Vi sus pies a mi lado, no temas, te los volverán a coser", le dijo el hombre a la mujer quien estaba desconsolada en el lugar ya que ella no dejaba de sangrar y no llegaba la atención médica pese al reporte casi inmediato.