Productos que se ofrecen como remedios efectivos contra el coronavirus o inversiones para desarrollar curas de la nueva enfermedad y que prometen un rápido enriquecimiento son algunos de los nuevos timos que han aparecido en el estado de Nueva York con la llegada del COVID-19 y contra los que la fiscal general del estado, Letitia James, ha advertido el jueves.

“Además de ser conscientes de nuestra salud, debemos también estar atentos a las personas sin escrúpulos que intentan sacar ventaja del miedo y la ansiedad para timar o engañar a los consumidores”, dijo James en un comunicado en el que instó a denunciar ante las autoridades cualquier acción en este sentido, reseñó la agencia Efe.

Más allá de “vigilar” el aumento de los precios de “productos necesarios” por parte de algunos negocios, la Fiscalía ha advertido sobre la aparición de falsos tratamientos, falsas recaudaciones de donaciones o inversiones fraudulentas relacionadas con el coronavirus.

