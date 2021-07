Detienen a dos sospechosos de la muerte del presidente de Haití

Siguen buscando a otros presuntos implicados del crimen cometido el día de ayer

“La persecución de los mercenarios continúa”

Estadounidenses asesinato presidente Haití. Tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su casa a manos de un grupo de hombres armados que primero mataron a sangre fría al grupo de guardias que se encontraban escoltando al mandatario, hoy se confirmó que las autoridades han arrestado a varios sospechosos, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses.

Hoy, tras un día caótico, se ha informado que la búsqueda del grupo armado de hombres extranjeros sigue activa y que han detenido a dos hombre estadounidense que se están catalogando como presuntos culpables de la muerte de Moïse; por dicho motivo también se dio a conocer que las fronteras están cerradas y que no se parará hasta hallar a los asesinos.

Estadounidenses asesinato presidente Haití: Detienen a varios

De acuerdo con la agencia The Associated Press, la situación en Haití se encuentra cada vez más tensa, ya que el día de hoy se registró un tiroteo en el que la policía mató a siete sospechosos y detuvo a otros seis, incluidos dos ciudadanos estadounidenses. Por tal razón es que la investigación se inició, donde se asegura que no se parará hasta dar con el responsable de la muerte del presidente y de quienes estuvieron presentes.

Ante la noticia de las detenciones, se dio a conocer que la policía liberó a a tres oficiales que se encontraban detenidos como rehenes, por lo que no dudan en que este grupo de personas sean las que estuvieran presentes en el instante en que la tragedia sacudiría a Haití y decidieran acabar con la vida de Jovenel Moïse a sangre fría. Archivado como: estadounidenses asesinato presidente Haití