Estados Unidos supera 300.000 muertes por coronavirus

El país superó este lunes las 300.000 muertes confirmadas por la COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins

El día de hoy comenzó un extenso programa de vacunación en los Estados Unidos, lo que algunos consideran una luz en el camino de la lucha contra la pandemia de coronavirus

De acuerdo con la agencia de noticias Efe, la Universidad Johns Hopkins informó de 300,267 fallecimientos por coronavirus, lo que sigue situando a Estados Unidos, como el país con más fallecimientos en términos absolutos.

Las primeras inoculaciones han comenzado, en un histórico intento por frenar la enfermedad que ha matado a más de 300.000 personas en el país.

Según, The Associated Press, los hospitales en Estados Unidos empezaron el lunes a desempacar las valiosas cajas congeladas de la vacuna contra el coronavirus.

“Se siente que la caballería llega al rescate”, indicó Robert C. Garrett, director general de Hackensack Meridian Health, en momentos en que la mayor empresa de salud de Nueva Jersey esperaba la llegada del medicamento, según The Associated Press.

El presidente Donald Trump anunció este lunes que ya han comenzado a administrarse las primeras vacunas contra la COVID-19, fabricadas por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

“Las primas vacunas han sido administradas. ¡Felicidades EE.UU.! ¡Felicidades al mundo!”, manifestó el mandatario estadounidense en Twitter.

La vacuna de Pfizer llega en el peor momento de la pandemia para Estados Unidos, que promedia más de 200.000 infecciones diarias y que la semana pasada rompió la barrera de las 3.000 muertes en un lapso de 24 horas, según Efe.

Esta mañana se informó que una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, Sandra Lindsay, ha sido la primera neoyorquina inoculada con la vacuna de la COVID-19.

