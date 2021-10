The Associated Press, informó que la administración Biden detalló las nuevas políticas internacionales de viajes aéreos COVID-19, incluidas las exenciones para niños, y los nuevos requisitos federales de rastreo de contactos. Esta noticia se da a conocer, dos semanas antes de que entren en vigor las políticas de la vacuna obligatoria para que los viajeros entren al país.

Estados Unidos requisitos viaje: ¿Los niños también deberán estar vacunados?

Según anunció el boletín, a partir del ocho de noviembre se deberán tomar en cuenta esas indicaciones para que las personas que deseen salir de su estado o del país, tengan en consideración. De acuerdo con el escrito, solo hay unas pocas excepciones en torno a los viajeros vacunados y los únicos que podrían salvarse de esta norma, son los menores de 18 años.

“El anuncio de hoy significa que el 8 de noviembre, los ciudadanos no estadounidenses que no sean inmigrantes en los Estados Unidos deberán estar completamente vacunados y proporcionar prueba de su estado de vacunación para volar a los Estados Unidos. Habrá excepciones muy limitadas a este requisito de vacunación para ciertos ciudadanos no estadounidenses que no son inmigrantes, incluidos los niños menores de 18 años.”, mencionaron en el boletín. Archivado como: Estados Unidos requisitos viaje