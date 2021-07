Estados Unidos necesita trabajadores: El problema no se ha resuelto

Lo que esperan los propietarios de pequeñas y grandes empresas, es que próximamente se reactive a medida que la economía de Estados Unidos regresa a las normas anteriores a la pandemia, pero han sido varias personas quienes ponen en duda el que “se regrese a la normalidad”, puesto que la pandemia ha puesto un escenario realmente complicado a tratar.

También se ha notado que aunque a los trabajadores se les empiece a pagar un sueldo más elevado del normal, algunos no están interesados. Como mencionó Messer: “”Estaba ofreciendo entre US$ 18 y US$ 22 por hora y no recibí solicitudes. Lo aumenté a US$ 23 y no obtuve ninguna. Lo aumenté a US$ 25 y están comenzando a llegar ahora”, aunque sea un sueldo bastante atractivo, sólo pocas personas deciden postularse. Archivado como: Estados Unidos necesita trabajadores