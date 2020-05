Un estudio elaborado por expertos de la Universidad de Tecnología y Diseño hecho en Singapur pronostica que Estados Unidos quedará libre del coronavirus (COVID-19) en el mes de septiembre, de acuerdo a un artículo publicado en el portal de New York Post.

Los científicos emplearon un sistema que sirve para recopilar todos los datos del mundo que se tienen sobre casos y muerte de personas por el Covid-19.

Al capturar estas cifras, mediante esta técnica, se convierten en barras estadísticas, luego aparece una línea curva que indica la manera en que se comporta la presencia de coronavirus en el país.

