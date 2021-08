Estados Unidos exigirá a soldados vacunarse contra la COVID-19. El Pentágono exigirá que todos los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses estén vacunados contra la COVID-19, según un memorándum obtenido por The Associated Press.

Lo anterior, como parte de la campaña para generalizar la inoculación en la fuerza laboral federal. Esto refleja decisiones similares de gobiernos y empresas de todo el mundo, a medida que las naciones luchan con la variante delta que es más contagiosa y ha provocado nuevos casos, hospitalizaciones y muertes.

Dichas cifras, en Estados Unidos han subido niveles no vistos desde los picos del invierno pasado, de acuerdo con The Associated Press. Austin dice en su memorando que los servicios militares tendrán las próximas semanas para prepararse.