Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente, dijeron que un número limitado de diplomáticos estadounidenses podrían ser reubicados en el lejano oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, un aliado de la OTAN, para que Estados Unidos pueda retener una presencia diplomática en el país.

Anteriormente, el departamento había ordenado a las familias de los empleados de la embajada de Estados Unidos en Kiev que se fueran. Pero había dejado a discreción del personal no esencial si querían partir. La nueva medida se produce cuando Washington ha intensificado sus advertencias sobre una posible invasión rusa de Ucrania.

Funcionarios estadounidenses dicen que el Departamento de Estado planea anunciar el sábado temprano que todo el personal estadounidense en la embajada de Kiev deberá abandonar el país antes de una temida invasión rusa. El Departamento de Estado no hizo comentarios, según AP .

Estados Unidos está listo para evacuar su embajada en Kiev mientras funcionarios de inteligencia occidentales advierten que una invasión rusa de Ucrania es cada vez más inminente. Incluso el presidente Joe Biden anunció que la invasión de Rusia a Ucrania no debe de dudarse y que en los próximos días o semanas, podrían generarse el conflicto entre ambas naciones.

Su misión será entrenar y proporcionar disuasión, pero no entrar en combate en Ucrania. Ese anuncio se produjo poco después de que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, emitiera una advertencia pública a todos los ciudadanos estadounidenses en Ucrania para que abandonaran el país lo antes posible. Sullivan dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría dar la orden de lanzar una invasión a Ucrania en cualquier momento.

Estados Unidos embajada Ucrania: Las tropas se trasladarán

Además de las tropas estadounidenses desplegadas en Polonia, alrededor de 1.000 soldados estadounidenses con base en Alemania se trasladarán a Rumania en una misión similar para tranquilizar a un aliado de la OTAN. Además, 300 soldados de una unidad del cuartel general del 18º Cuerpo Aerotransportado llegaron a Alemania, comandados por el teniente general Michael E. Kurilla.

Las tropas estadounidenses deben entrenarse con las fuerzas de la nación anfitriona, pero no ingresarán a Ucrania por ningún motivo. Estados Unidos ya tiene alrededor de 80.000 soldados en toda Europa en estaciones permanentes y en despliegues rotativos, de acuerdo con The Associated Press.