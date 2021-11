El 11 de noviembre se conmemora en Estados Unidos el día de los veteranos, una celebración que tiene como objetivo honrar a todos los combatientes que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A continuación, te presentamos 15 frases de liderazgo militar que te servirán para aplicar a tu vida diaria e inspirarte a realizar todas tus actividades, ¡encuentra tus favoritas aquí! Abraham Lincoln “When I am getting ready to reason with a man, I spend one-third of my time thinking about myself and what I am going to say and two-thirds about him and what he is going to say.” -Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos, además de Capitán en la milicia de Illinois durante la Guerra de Halcón Negro, ocurrida entre abril y agosto de 1832. Una frase de Dwight D. Eisenhower “Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.” Dwight D. Eisenhower, presidente 34 de los Estados Unidos y Jefe del Estado Mayor del Ejército. Eisenhower aseguraba que el liderazgo era un arte en el que era posible lograr que una persona realizara una actividad determinada, no por obligación, sino por gusto, contribuyendo así con el crecimiento del país. Stanley McChrystal El General Stanley McChrystal, compartió una poderosa frase relacionada con el liderazgo militar: “There’s likely a place in paradise for people who tried hard, but what really matters is succeeding. If that requires you to change, that’s your mission.” Con esta frase, McChrystal sostiene que hay un lugar en el paraíso para aquellos que han dado su máximo esfuerzo, pero lo que realmente importa en la vida es el éxito, el cual se obtiene implementando los cambios necesarios que, finalmente, se convierten en la misión de las personas.

Una frase de George S. Patton “Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.” General George S. Patton, perteneciente al Ejército de los Estados Unidos. De acuerdo con George S. Patton, nunca se le debe de decir a las personas cómo hacer las cosas, pues, al hacerlo, saldrá a relucir su ingenuidad; sin duda, una lección de liderazgo para invitar a las personas a tener iniciativa. Ronald Reagan “The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things.” Ronald Reagan, presidente número 40 de Estados Unidos. ¿Quieres saber qué pensaba el presidente Ronald Reagan acerca del liderazgo? En esta cita, el exmandatario aseguraba que el más grande líder no era quien más cosas lograba, sino aquel que motivaba más a que las personas realizaran grandes cosas.

George S. Patton “All of the real heroes are not storybook combat fighters either. Every single man in this Army plays a vital role. Don’t ever let up. Don’t ever think that your job is unimportant. Every man has a job to do and he must do it. Every man is a vital link in the great chain.” General George S. Patton El General Patton fue contundente al expresar que todos y cada uno de los miembros del ejército estadounidense tienen un rol importante y que el deber de cada uno es cumplir con lo que le toca en la cadena de mando. Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt, presidente número 26 de Estados Unidos, dijo que “The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people.” Con esto, aseguró que la fórmula del éxito está basada en encontrar la manera de llevarse bien con las personas y entenderlas, para poder alcanzar una dinámica de trabajo armónica en todos los sentidos.

David Marquet “Because the crew was convinced that I was “on their team” there were never any issues with negative criticism… You as a mentor have to establish that you are sincerely interested in the problems of the person you are mentoring.” Capitán David Marquet. David Marquet, Capitán retirado de la marina estadounidense y autor del libro Turn The Ship Around! establece, en esta cita, que los líderes, como mentores, deben mostrar un interés genuino por los problemas que afectan a las personas a su cargo. Una frase de Douglas MacArthur “A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the equality of his actions and the integrity of his intent.” Douglas MacArthur, General del Ejército. De acuerdo con Douglas MacArthur, lo que más define a un líder es su confianza para permanecer de pie y tomar decisiones aún cuando se encuentre solo, sin perder la compasión para escuchar las necesidades de las demás personas.

Una frase de George C Marshall “The truly great leader overcomes all difficulties, and campaigns and battles are nothing but a long series of difficulties to be overcome. The lack of equipment, the lack of food, the lack of this or that are only excuses; the real leader displays his quality in his triumphs over adversity, however great it may be.” George C Marshall, exsecretario de Estado y de Defensa de Estados Unidos. Una de las grandes características de un líder es la de superar todas las dificultades que se le presenten, aun si no contara con las herramientas o equipo necesario, o si le faltara alimento; es decir, un líder tiene la misión de ver más allá de las excusas: ¿estás de acuerdo con esta frase?

Una frase de George Washington “To err is nature, to rectify error is glory.” -George Washington, primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, compartió una de las frases que han guiado a las fuerzas armadas, cuando dijo que errar es de humanos, pero rectificar el error constituye la gloria. William T. Sherman “It is only those who have neither fired a shot nor heard the shrieks and groans of the wounded who cry aloud for blood, more vengeance, more desolation. War is hell.” -General Mayor William T. Sherman. El General William T. Sherman dejó como legado, además de su contribución con el ejército estadounidense, una memorable frase en la que explica cómo los más grandes líderes han vivido el infierno de la guerra, llegando a experimentar situaciones que ninguna otra persona desearía vivir en carne propia.

Colin Powell El recientemente fallecido Colin Powell, el primer Secretario de Estado estadounidense afroamericano, fue un reconocido político y diplomático que dejó un gran legado de liderazgo. Una de sus frases más memorables advierte que los líderes efectivos no nacen, sino que se van formando poco a poco, aprendiendo del ensayo y del error, así como de la experiencia adquirida a través de los años. John A. Lejeune John A. Lejeune fue el primer teniente en comando de la marina de los Estados Unidos; durante su ejercicio dentro de la marina, reflexionó acerca de las características que deben mostrar los líderes, así como el entendimiento y el carácter moral que pueden inspirar a un grupo de personas. Leadership is the sum of those qualities of intellect, human understanding, and moral character that enables a person to inspire and control a group of people successfully.-John A. Lejeune.

Colin Powell “Leadership is solving problems. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you do not care. Either case is a failure of leadership.” Colin Powell. El liderazgo se trata de resolver problemas, pues el día que un soldado no confié en sus líderes para contarles sus dificultades, querrá decir que estos últimos están fallando en su misión y que el grupo a su cargo no demuestra confianza en ellos.