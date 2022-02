EE.UU. deporta a hispanos que se pensaba ‘se habían salvado’

Gobierno de Biden toma acción contra indocumentados

Sin embargo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que su Gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos al respecto. “Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que a algunos venezolanos que han llegado con colombianos de manera irregular al país los vayan a deportar”, indicó, para insistir, no obstante, en que no hay ningún acuerdo firme.

Desde Bogotá han expresado a Washington que “si son colombianos”, sí los pueden deportar, pero que los casos de ciudadanos venezolanos que tengan el Estatuto de Protección Temporal serán analizados “caso por caso”. “Si están bajo el estatuto de protección, pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país”, aseveró la vicepresidenta de Colombia, país que alberga a más de 1,7 millones de venezolanos.