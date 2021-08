Este domingo, Estados Unidos indicó que en las próximas horas tomará el control del tráfico aéreo en el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Kabul, lo que les permitirá la salida no solo de los estadounidenses, sino también de afganos que les tendieron la mano durante la guerra.

Además, trabajan para evacuar a Estados Unidos a aquellos afganos solicitantes de visado que ya hayan completado el proceso de solicitud. Para los que no lo hayan culminado, dijeron que la embajada “encontrará lugares adicionales” en lo que puedan esperar mientras concluyen el proceso para poder viajar a suelo estadounidense.

La situación se ha vuelto realmente turbia en las últimas horas, al punto en que el presidente de Afganistán huyó de su propio país tras el avance de los talibanes. Ashraf Ghani Ahmadzai, presidente de Afganistán, abandonó el país este domingo al igual que nacionales y extranjeros, que han huido en estampida, de acuerdo con The Associated Press.

El presidente de Afganistán huye volando de Kabul

Otras miles de personas se apresuraron a abandonar el país también, haciendo fila frente a los cajeros automáticos para retirar los ahorros de toda su vida. Los más pobres, que dejaron sus hogares en el campo pensando que en la capital era más seguro, permanecían por miles en parques y espacios abiertos por todo Kabul.

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani huye volando fuera del país, revelaron dos funcionarios a The Associated Press, mismos que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas.