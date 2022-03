Biden toma drástica decisión desde el discurso del Estado de la Unión

Lanza poderoso discurso contra Putin

Advierto que no se espera “lo que se avecina”

Ucrania da terrible cifra de civiles muertos tras invasión de Rusia. Ucrania dice que más de 2.000 civiles han muerto en una semana de guerra; no es posible la confirmación independiente, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Un portavoz del Kremlin dice que la delegación rusa está lista para reanudar las conversaciones sobre la guerra con funcionarios ucranianos el miércoles en la noche. “En la segunda mitad del día, cerca de la noche, nuestra delegación estará en el lugar a la espera de los negociaciones ucranianos”, afirmó el vocero, Dmitry Peskov, ante reporteros.

¿SE ACABARÁ LA GUERRA?

Las autoridades ucranianas, por su parte, no revelaron sus planes de inmediato. Preguntado por el lugar donde se celebrará el encuentro, Peskov se limitó a decir: “No lo voy a anunciar antes de tiempo”. Vladimir Medinsky, asesor cultural del presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá siendo el negociador principal de Moscú, añadió el vocero.

La primera ronda de conversaciones para resolver la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo lugar cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania el domingo. No arrojó avances, pero ambas partes acordaron volver a reunirse. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Rusia de tratar de obligarlo a realizar concesiones al continuar con su invasión.