La economía estadounidense se está recuperando tan rápido que muchos expertos pronostican un crecimiento de 7% para este año, algo no visto desde 1984. La campaña de vacunación ha reducido drásticamente la cantidad de casos nuevos del COVID-19.

La cifra se ubica en 360,000 solicitudes, de acuerdo con datos oficiales. La cifra semanal, reflejo de los despidos, ha disminuido más o menos constantemente desde que alcanzó un pico de 900,000 en enero, recuerda The Associated Press.

Informan qué pasa con la ayuda por desempleo tras la pandemia. El número de personas que solicitaron el seguro por desempleo en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia de coronavirus, informó The Associated Press.

Estados Unidos tendrá ‘problemas’ tras la ayuda por desempleo

Los millones de trabajos no han podido ser llenados. La escasez de mano de obra en algunos sectores está obligando a los negocios a aumentar sueldos y subir precios para compensar por los mayores costos laborales, de acuerdo con The Associated Press.

La falta de trabajadores disponibles tiene varias causas. Muchos siguen renuentes a trabajar en lugares donde hay mucha gente. Otros, principalmente mujeres, ya no están trabajando porque deben quedarse en casa para cuidar a sus hijos.