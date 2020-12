Estados Unidos intercepta ataque con 8 misiles contra embajada en Irak

Esto despierta temores de nuevos actos de violencia en la región

Aún no está claro si existen estadounidenses lesionados, sin embargo si causó daños a algunas estructuras y vehículos estacionados

De acuerdo con The Associated Press, por lo menos ocho misiles fueron interceptados tras ser lanzados contra la zona donde está la embajada estadounidense en Bagdad el domingo, informaron autoridades, despertando temores de nuevos actos de violencia cuando se acerca el aniversario del asesinato de un general iraní.

El sistema de defensa antimisiles de la embajada interceptó los cohetes, dijeron tres fuentes militares iraquíes que pidieron no ser identificadas a The Associated Press.

“Un grupo proscrito” lanzó ocho cohetes contra la zona especial de seguridad, lesionando a un iraquí encargado de un retén y provocando daños materiales a un complejo residencial y algunos vehículos, indicaron las fuerzas armadas iraquíes en un comunicado.

El complejo residencial suele estar vacío.

El sistema antimisiles C-RAM fue instalado por la embajada en el verano de este año en momentos en que aumentaban los ataques con cohetes contra la embajada y sus predios, indica AP.

Estados Unidos retiró partes de su personal en la embajada he unos días como medida temporal, poco antes de la conmemoración el 3 de enero del aniversario del asesinato del general iraní Qassim Soleimani, perpetrado por un cohete estadounidense.

El asesinato de Soleimani ha provocado furia en la región y poco después el parlamento iraquí aprobó una resolución llamando a la expulsión de todas las fuerzas extranjeras.

La persistencia de los ataques con cohetes ha sido un problema para la administración de Donald Trump que culpa a milicias pro-iraníes.

En septiembre, Washington le advirtió a Irak que cerrará su embajada en Bagdad si el gobierno no toma medidas para detenerlos.