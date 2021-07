Washington, 2 jul (EFE News).- El ejército de Estados Unidos ha desocupado Bagram, su aeródromo más importante en Afganistán, según explicaron a The Washington Post tres funcionarios del área de defensa, quienes subrayaron que el Pentágono espera completar su retirada del país en unos días. La salida de la base aérea de Bagram, a unos 70 kilómetros al norte de Kabul, pone fin a la presencia militar estadounidense en el aeródromo más importante de Afganistán, que se ha prolongado durante más de 20 años.

En total, el Ejército estadounidense tiene la tarea de retirar 2.500 soldados, 16.000 contratistas civiles y cientos de toneladas de equipo que estaban dentro de Afganistán para la fecha del 11 de septiembre, que marca el vigésimo aniversario de los ataques de Al-Qaeda en Nueva York y Washington. Preguntado por la senadora demócrata Jeanne Shaheen sobre si el Pentágono podría intervenir con aviones de combate o drones en Afganistán en caso de que Kabul esté en peligro de caer en manos de los talibanes, tal como informó el diario The New York Times en las últimas horas, Austin evitó confirmar esta estrategia.

La venta de armas sigue disparada en Estados Unidos

Nueva York, 30 may (EFE News).- Las ventas de armas en Estados Unidos, que se disparó el pasado año a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus, continúa creciendo, con una quinta parte de las compras a cargo de personas que se estrenan como propietarios, según datos preliminares de un estudio publicados este domingo por The New York Times.

Las cifras, recopiladas por la Northeastern University y un centro de investigación de Harvard, señalan que cada vez hay más armas en circulación, pero también más y más personas armadas. El estudio, que aún no ha sido publicado, muestra además que la mitad de esos nuevos propietarios de armas son mujeres, una quinta parte afroamericanos y otra quinta parte hispanos, lo que apunta a una diversificación del perfil más habitual del comprador de armas, que es el hombre blanco.