Esta ayuda no discrimina en cuanto a la situación migratoria de la persona, de forma que residentes si número de seguro social, pero que sí tengan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) califican para recibir el dinero. Estos pagos también continuarán hasta finales de 2021.

Por su parte, Larry Hogan, gobernador de Maryland , aprobó un pago único para familias e individuos en el que pueden obtener entre $ 300 y $ 500 dólares. Esta ayuda va dirigida a las familias más necesitadas en el estado, pero no es todo.

Pero no solo consideraron a los maestros. De Santis también agregó que entregaría un bono de $ 5,000 dólares a policías no vacunados que se mudaran a su jurisdicción provenientes desde Nueva York, Minneapolis y Seattle. ¿Vale la pena la oferta?

Estos cheques locales no serán los únicos que llegarán a manos de las personas antes de Navidad, porque millones de familias en Estados Unidos también recibirán el sexto y último cheque anticipado del Crédito Tributario por Hijos este 15 de diciembre .

Sobre los que aun esperan sus pagos de otros meses, el IRS puntualizó: “Las familias que no recibieron un pago de julio, agosto, septiembre u octubre y reciben su primer pago mensual este mes, aún recibirán su pago anticipado total para el año (el cual es la mitad del monto total del Crédito Tributario por hijos). Esto significa que el pago total se distribuirá en dos meses, en lugar de seis, lo que hará que cada pago mensual sea mayor”.

Los cheques del Crédito Tributario por Hijos se entregan de forma automática a las familias elegible que hayan declarado impuesto, aunque los no declarante deben registrarse a través de la página web de la agencia de recaudación de impuestos. A continuación le decimos si califica para la ayuda y cómo puede comprobarlo directamente con el IRS.

Uno de cada cinco estadounidenses cree que no es elegible para recibir los cheques del Crédito Tributario por Hijos, según reveló una encuesta reciente de IPSOS, una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado. ¡Increíble! pero quienes más lo necesitan están dejando pasar la generosa ayuda federal.

¿Cómo funciona el Crédito Tributario por Hijos?

Según la legislación aprobada en marzo, las familias recibirán hasta $ 3,600 por cada niño menor de 6 años y hasta $ 3,000 por cada niño entre 6 y 17 años. La primera mitad de ese dinero llegará a través de los seis pagos mensuales adelantados de julio a diciembre. Los padres tendrán que reclamar los $ 1,800 dólares restantes el año que viene cuando presenten su declaración de impuestos 2021.

Para determinar su elegibilidad, el IRS utiliza la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.