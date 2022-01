Dan a conocer estado de salud de Silvia Pinal tras contagiarse de covid

Fue hospitalizada el pasado 23 de diciembre por una arritmia cardiaca

Permaneció en la clínica por precaución, pero luego salió y estuvo en su casa

Tras estar varios días en el hospital, Silvia Pinal, confirman la noticia de cómo se encuentra la mamá de la cantante Alejandra Guzmán, tras contagiarse de covid, fue su hija Silva Pasquel quien dio la información a través de un mensaje en las redes sociales, de acuerdo al portal de noticias de Televisa News que detalló too sobre su estado.

Fue el 23 de diciembre que la artista fue llevada de urgencia al hospital debido a que presentó una arritmia cardiaca, sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, le tuvieron que practicar, como parte de los protocolos, una prueba para ver si tenia covid y dio positivo, por lo cual la mantuvieron en observación por mera precaución.

¿PORQUÉ ESTUVO HOSPITALIZADA?

La actriz estuvo algunos días en la clínica y su familia estuvo a lado de ella siempre y mantuvieron informado al público sobre su evolución. Afortunadamente la artista logró salir de allí y en su casa se pudo recuperar muy bien de las molestias que tenía, aunque nunca tuvo síntomas graves, pero sí tuvieron que administrarle un tratamiento.

Hoy, luego de algunas pruebas para confirmar o desechar su enfermedad, los médicos le han dado una buena noticia: ya no no tiene covid, por lo cual está totalmente recuperada y su familia enfocada en que se proteja más para que no recaiga, por lo que la mantendrán en su casa con todas las medidas de seguridad que establece la OMS.