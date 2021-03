Con Get My Payment, a usuarios les aparece la leyenda de “estado de pago no disponible”

Explican las razones de porqué verán este mensaje en el proceso de ayuda por pandemia

La nueva ronda de pagos de estímulo ya ha comenzado, se observa ya en las cuentas bancarias Luego que se autorizara el pago de cheque como estímulo económico por pandemia, algunos ciudadanos se han topado con la que con la herramienta Get My Payment del IRS, les aparece un mensaje de “estado de pago no disponible”, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias wsav. Funcionarios del Departamento del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) dijeron que la nueva ronda de pagos de estímulo ya ha comenzado, para que los primeros aparezcan en las cuentas bancarias este fin de semana. ¿QUÉ SE APROBÓ? Como se recordará, el congreso aprobó el paquete de ayuda por pandemia de 1.9 billones de dólares, cuya media prevé pagos a individuos calificados de hasta $1,400, con pagos de cheque de estímulo económico a una familia calificada de cuatro de $5,600. La ayuda económica se da a los ciudadanos para que enfrenten la complicada situación que se ha vivido en el último año por la aparición del coronavirus, pero los funcionarios han explicado porqué aparece esa leyenda tras el uso de la herramienta Get My Payment para el pago del cheque de estímulo económico.

¿PORQUÉ APARECE ESATADO DE PAGO NO DISPOBIBLE? La leyenda que aparece durante el proceso del pago del cheque de estímulo económico es, de acuerdo a las autoridades, por las siguientes razones: Su pago aún no ha sido procesado, el IRS no tiene suficiente información para emitirle un pago, usted no es elegible para un pago. Luego la gente pude ver la siguiente leyenda de que el IRS emitirá los pagos de cheques de estímulo en2021. y que debe volver a consultar Get My Payment para generar una actualización de la información que se requiere.

SERÁ ATUOMÁTICAMENTE Sobre la entrega del cheque de estímulo económico, Chuck Rettig, comisionado del IRS, se expresó por medio de un comunicado en el que dijo: “Los pagos serán entregados automáticamente a los contribuyentes incluso cuando el IRS continúe entregando reembolsos regulares de impuestos”. De acuerdo a la estrategia del gobierno estadounidense, los contribuyentes que presentaron su datos de manera oportuna al IRS recibirán los pagos de depósito directo, sin embargo otros recibirán cheques en papel o tarjetas de débito por correo.

LA MAYORÍA RECIBIRÁ PAGO Luego de que se aprobara la entrega de un tercer cheque como parte de un estímulo económico como ayuda por la pandemia, se ha establecido que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos podrán recibir ese beneficio. Se calcula que el 85 por ciento de los habitantes serán elegibles para que se les efectúe el pago debido y el objetivo es que millones de estos sean desembolsados en las próximas semanas, para que los utilicen en lo que fue convenido.

ACELERAR PAGOS Funcionarios del gobierno han indicado que como una forma de acelerar los pagos de cheque de estímulo económico, el IRS usará la última declaración de impuestos disponible, ya sea la de 2019 presentada el año pasado o la de 2020 que vence antes del 15 de abril para poder definir la cantidad que las personas podrían recibir. Además, se dijo que esta misma herramienta de Get My Payment se utilizó previamente durante los otros despliegues de cheque de estímulo económico, y al parecer se presentaron algunas complicaciones, incluyendo ser abrumado por la cantidad de usuarios.

EL PROCESO Las autoridades dijeron que, a partir del lunes, la gente puede verificar la herramienta “Get My Payment” (Recibir mi pago) en el sitio web IRS.gov para rastrear sus propios pagos del tercer cheque de estímulo económico. Como se recordará, el paquete más reciente fue aprobado sin ningún voto de los republicanos, que objetaron la magnitud de la medida y alegaron que era innecesaria dados los indicios de que la economía está empezando a recuperarse.

ANTECEDENTES La entrega de cheque por estímulo económico por la pandemia se comenzó a entregar el año pasado con el presidente Donald Trump, como una forma de ayudar a los contribuyentes que resultaron afectados con el cierre de empresas por el virus. El entonces presidente Donald Trump dijo que los pagos en el proyecto de ley de apoyo económico por 900,000 millones de dólares aprobado en diciembre eran demasiado pequeños. Biden estuvo de acuerdo, e incrementó el total por individuo a hasta 1.400 dólares en el nuevo paquete.

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA? Aparte de los 1,400 dólares en pagos de cheque directos de estímulo económico a la mayoría de la gente, la iniciativa contiene prestaciones de emergencia para el desempleo y cientos de miles de millones para vacunas contra el COVID-19, tratamientos, escuelas, gobiernos estatales y locales y sectores debilitados, desde aerolíneas hasta salas de conciertos. Hay ayuda para agricultores de tez no blanca y sistemas de pensión, subsidios para la compra de seguro de salud y para los estados que amplían el seguro estatal para los de ingresos bajos.

APOYAN A BIDEN Tras la aprobación del cheque de estímulo económico del nuevo gobierno de Joe Biden, se reveló que el 60% de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente y un porcentaje aun mayor avala la forma como ha respondido al coronavirus, según una encuesta dada a conocer el martes. En momentos en que la sociedad estadounidense está profundamente polarizada, el apoyo a Biden existe entre miembros de ambos partidos, según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.