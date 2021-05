Actualmente el IRS no ha terminado de enviar la tercera ronda de cheques y para una mejor organización mantiene a un calendario de pagos regular para los contribuyentes que califican para un pago. Pero ese tercer cheque puede no ser todo lo que el IRS le está enviando.

Estado pago cheque estímulo. Durante esta semana está llegando a las cuentas bancarias y correos postales, un nuevo lote de cheques de estímulo económico, por lo que es importante que usted revise el estado de entrega de pagos a través del IRS, así como si se le debe un pago adicional conocido como plus up, de acuerdo al portal de noticias de CNET .

PUEDE SER ELEGIBLE PARA PAGO ADICIONAL

Si usted cree que ya no puede resultar beneficiado con el plan de ayuda por pandemia, revise esto pues puede ser elegible para un pago “más positivo” -junto con el cheque hasta $,1400- conocido como plus up, y esto sucede si el IRS bajó su monto en dólares con una declaración de impuestos antigua cuando calculó su pago.

para comprobar los pagos es necesario que use el rastreador del IRS. Entre los pagos que el IRS ha efectuado están los cheques para no culturistas -personas que generalmente no presentan una declaración de impuestos- y para aquellos que reciben beneficios SSI y SSDI.