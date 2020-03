Para combatir el coronavirus, la ciudad de Brookhaven, en Georgia, declaró el estado de emergencia.

La decisión prohibe la venta de comida en restautantes, con excepción de la sea que llevar.

La ciudad de Atlanta ya había declarado la emergencia con la prohibición de reuniones de 250 personas.

La ciudad de Brookhaven, en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, declaró el estado de emergencia por el coronavirus, lo que incluye el cierre de restaurantes y bares, con la excepción de los que sirven comidas para llevar y entregar.

City of Brookhaven suspends dine-in service at all restaurants, bars https://t.co/HcmRICHmsf via @cbs46 — City of Brookhaven (@BrookhavenGaGov) March 16, 2020

La decisión, que estará vigente hasta el próximo 30 de marzo, fue tomada de manera unánime este lunes por el Concejo Municipal, en el transcurso de una reunión de emergencia, como medida para controlar la propagación de la peligrosa pandemia.

“Estos son tiempos extraordinarios y se requiere de medidas sin precedentes”, dijo el alcalde de Brookhaven, John Ernst, citado por medios locales, que recuerdan cómo un empleado de la ciudad dio positivo al coronavirus.

Brookhaven bans in-person dining, declares state of emergency https://t.co/murCszVTin — AJC (@ajc) March 16, 2020

La declaración de emergencia de Brookhaven se da a concoer un día después que la ciudad de Atlanta, la mayor del área, adoptó una medida similar, que incluyó la prohibición de reuniones de más de 250 personas.

La ciudad de Brookhaven, con más de 55 mil habitantes y una extensa red de restaurantes y bares reconocidos en el estado, es la primera del área metropolitana de Atlanta que adopta una medida de este tipo.

Effective Tuesday, March 17, 2020 and continuing through March 30, 2020, Brookhaven Police Headquarters will be closed to the public. The Brookhaven Municipal Court -which is housed in the same building as Police Headquarters- will also close to the public. pic.twitter.com/a3Krg4MT7E — Brookhaven Police (@BrookhavenGA_PD) March 16, 2020

A medida que el virus se propaga en Georgia, algunos regresan a casa después de la cuarentena

Algunas personas expuestas al nuevo coronavirus se van a sus hogares en Georgia, a pesar de que los casos de COVID-19 continúan creciendo.

El Departamento de Salud Pública de Georgia reportó 99 casos al mediodía del domingo, frente a los 66 del sábado. La mayoría permanece en el área metropolitana de Atlanta y el noroeste de Georgia, aunque el área de Albany en el suroeste de Georgia reporta ocho casos en dos condados.

Governor Kemp says Georgia schools should "consider" shutting down schools. They should all close. Let's stop this thing before it overwhelms the state. If we wait until it's widespread it will be too late. #coronavirus #CancelEverything — Nathan Poling (@NathanPoling00) March 12, 2020

El área de Atenas también reportó sus dos primeros casos.

El único paciente que fue aislado en un sitio de cuarentena estatal le dijo a The Atlanta-Journal Constitution que lo enviaban a casa desde el Parque Estatal Hard Labor Creek cerca de Rutledge.

Joey Camp dijo que se dirigía a su hogar en Canton luego de que funcionarios de salud estatales dijeron que ya no necesitaba estar aislado, a pesar de creer que estaría en el sitio de cuarentena por días más.