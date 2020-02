La Asamblea General de Virginia aprobó la reciente legislación con la mayoría de los votos.

Esta nueva legislación beneficiará a 25 mil indocumentados.

La legislación entraría en vigor este primero de enero de 2021.

Unos 25 mil inmigrantes indocumentados residentes en el estado de Virginia de los Estados Unidos podrán contar con su licencia para conducir vehículos no comerciales.

Esta legislación, catalogada como una victoria para inmigrantes indocumentados, fue aprobada recientemente por la Asamblea General del estado de Virginia tras obtener la mayoría de los votos.

Foto/Captura Mundo Hispánico

La información fue difundida por la Agencia de Noticias EFE, destacando que la Cámara de Delegados aportó 57 votos a favor y 22 en contra.

Mientras que el Senado estuvo de acuerdo con 22 y 18 votos en contra.

La Cámara Baja de Virginia establece que los inmigrantes indocumentados podrán gestionar la licencia para conducir sin la necesidad de que presenten documentos sobre su estatus migratorio.

Por su parte, la Cámara Alta resalta que se entregará un permiso diferente a la licencia de conducir que otorga el estado de Virginia, sólo para los inmigrantes indocumentados.

Al respecto, Luis Aguilar, director de la Organización de Apoyo a Migrantes CASA del estado de Virginia, manifestó que sólo se espera que armonicen las dos versiones antes de ser promulgada por el gobernador demócrata Ralph Shearer Northam.

La otorgación de licencias para conducir a indocumentados en el estado de Virginia podría entrar en vigor desde el primero de enero de 2021.

Foto/Captura Mundo Hispánico Foto/Captura Mundo Hispánico

La nota de EFE detalla que la nueva legislación, que permitirá que indocumentados tramiten la licencia para conducir, tomó ventaja recientemente.

Las legislaturas del estado de Virginia y de Massachusetts dieron luz verde a este proyecto, luego varios años de ardua lucha protagonizada por los activistas.







