Esta semana podrían aprobar la ayuda de Biden en la Cámara

Este proyecto incluye cheques de $1,400 dólares a los estadounidenses con ingresos menores a $75,000 anuales, fondos para la distribución de vacunas, incluso dinero para los gobiernos regionales. Sin embargo, aun no se tiene claro qué pasará con la propuesta para aumentar el salario mínimo a $15 dólares por hora.

Dado que los demócratas cuentan con una ligera mayoría en la Cámara, se espera que el proyecto no tenga problemas para ser aprobado tal y como se presentó.

Según un análisis del Institute on Taxation and Economic Policy, un grupo de expertos no partidista de tendencia izquierdista, la propuesta de Biden le daría casi 3,600 dólares en ayuda financiera total a los estadounidenses más pobres.

Según el instituto, el 20% de los estadounidenses que ganan menos de 21,300 dólares al año recibirían 3,590 dólares en promedio de acuerdo con el proyecto de ley de Biden.

La cifra aumentaría debido a la sumatoria de los 1,400 dólares de pagos directos más las expansiones del Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.

Adicionalmente, la propuesta del presidente Biden contempla pagos de 1,400 dólares por cualquier dependiente. Sin embargo, aún el Senado podría regresar el paquete de rescate y tendría que ser sometido una vez más al voto en la Cámara de Representantes.

Los impulsores del plan de estímulo de 1.9 billones de dólares esperan aprobarlo en marzo, antes de que expiren las ayudas por desempleo.

Los líderes demócratas cuentan con una fuerte dinámica de su lado, al tiempo que el Congreso se prepara para su primera votación sobre la ayuda económica por la pandemia del COVID-19: ¿Algún demócrata se atrevería a emitir el voto que deseche la primera iniciativa del presidente Joe Biden?