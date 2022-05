¡Ésta fue la reacción de Adamari López cuando le hablaron sobre su ex!

Se mencionó el momento en el que Laura Bozzo, se acercó a Toni Costa a saludarlo y hacerle una advertencia, pues la conductora peruana le dijo al bailarín español, el cual ya tiene una novia, que lo estaría ‘vigilando’, advirtiéndole de que estará atenta de que no le vaya a ser infiel a su novia. Archivado como: Reacción de Adamari sobre su ex

Toni es el ex esposo de Adamari López, quienes compartieron 10 años de matrimonio, lastimosamente la relación no dio a más y decidieron separarse definitivamente. Y es que en un reciente programa de Hoy Día, le sacaron el tema de su ex novio en la casa de los famosos, y esto fue lo que dijo…

La simpática conductora y madre puertorriqueña, tuvo una simpática reacción al momento de comentar lo que había sucedido entre Bozzo y Toni Costa, por lo cual Adamari López no dudó ni un segundo en ‘darle la vuelta’ al asunto y decir: “Mejor hablemos de Juan Vidal”, básicamente para no entrar en polémica… (VIDEO)

Se habló de la reacción de Adamari en La Mesa Caliente

Ali expresó su punto de vista y dijo lo siguiente: “Básicamente dijo ‘hablemos de otra cosa porque ni voy a comentar’. Y creo que ella va a hacer muy bien porque está en este programa todos los días, en hoy Día, y va a tener que ver La casa de los famosos” Dijo al programa La Mesa Caliente.

"Ha de ser sumamente complicado ver a tu ex ahí todo el tiempo, super difícil, ella se comportó a la altura y creo que así lo va a seguir haciendo", dijo la conductora a las cámaras. Por su parte, Giselle Blondet le dio la razón a Alix Aspe aplaudiéndole y agregando "Me parece muy bien que no esté hablando de su ex y aparte la niña que está mirando y eso". Dijeron al programa de Telemundo. (VIDEO)