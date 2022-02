Esta es la nueva conquista de Jesús Mendoza, ¡Tiene 21 años! (FOTO)

Jesús Mendoza estrena nueva conquista ¿Quién será?

La supuesta nueva novia de Mendoza tiene 21 años y es mexicana

Mayeli explota y pide que le dejen de preguntar sobre Jesús Mendoza Nueva conquista Jesús Mendoza: El guapísimo Jesús Mendoza, está en la boca del lobo, luego de que un portal de noticias revelara su nueva conquista, una joven mexicana de 21 años. El intérprete de “Seguimos De Pie”, tiene 29 años, y está causando mucho de que hablar por la diferencia de edad de su pareja… El ex de la empresaria Mayeli Alonso, quien también es ex pareja de Lupillo Rivera, dio mucho de que hablar luego de que su ex novia, Mayeli, declarara que vivió “un infierno” con el cantante, y aunque no ha dado muchas declaraciones, ella si dice que fue una relación que la dejó muy dañada. ¿Está estrenando un nuevo amor? La cuenta de Instagram Escandalo_o, reveló una imagen de quien podría ser la nueva novia del cantante, la cual, se desconoce su nombre aún. Según lo descrito por la página, es mexicana y tiene 21 años. Es una chica de grandes ojos y cabello largo, se desconoce más información. ¿Qué opinan los seguidores? Muchos de ellos han estado comentando que está mucho mejor que Mayeli Alonso, otros dicen que estar con Jesús es una terrible decisión. Los comentarios se han dividido en estos dos bandos. Mucha gente espera que se diga de quien se trata exactamente.

Nueva conquista Jesús Mendoza: “Pobre chica, no vale la pena” Muchos seguidores están consternados por la forma en la que Mayeli ha hablado de su ex, pues piensan que podría volver a cometer los mismos errores que cometió con ella. Además, otros comentan que no saben que es lo que hace para que consiga tan bonitas novias: “Oh wow, está hermosa, ándale Mendoza ¡Esta si es una belleza!”, “Ahora muéstrela sin filtros”, “Pobre muchacha, porque no aprenden de los errores de los demás, no por ser medio famoso quiere decir que vale la pena”, “Bien por el merece seguir y el es muy guapo”, “Yo no se como le hace este chaparro ni dinero ni fama ni belleza “

Mayeli explotó y no quiere que hablen de Jesús Mendoza La ex novia de Jesús Mendoza, enfureció y explotó en Instagram, donde se en contraba haciendo un live. Mayeli, estaba tocando temas sobre sus próximos proyectos. Pero los seguidores no tardaron en hacer presente a su ex novio, a lo cual la empresaria no pudo contenerse y explotó: Fue a través de Twitter, que se dio a conocer dicha información: “Yo prefiero estar sola que mal acompañada, no gracias. Ni me lo mencionen… Nada, nada… Escuchen, si ahorita están ustedes yéndose por el tema de Jesús, nada que ver con lo que estoy diciendo, nada que ver mi live con lo de él”, declaró Mayeli a través de su en vivo.

Nueva conquista Jesús Mendoza: Le da golpe bajo a su ex, y presume a su nuevo novio A través de un video publicado por la cuenta de Instagram de Chisme No Like, se compartieron imágenes grabadas en donde se puede ver a Mayeli hablando con la prensa. La modelo a lado de su nueva conquista, comienza a hablar de como conoció a su nuevo novio. “Nos conocimos en diciembre, yo estuve tomando terapia después de que viví unas cosas muy fuertes”, comenta Mayeli. Una reportera le pregunta que si vivió esas cosas con Jesús, a lo que ella responde: “Sí, pero fueron muchas cosas, aparte lo de mi papá…”, dijo la gerente general de Town of Lashes.

¿El nuevo novio de Mayeli no es quien ella cree que es? En una emisión del programa ‘Chisme No Like’, la conductora Elisa Beristain y Javier Ceriani, revelaron fuertes declaraciones sobre el nuevo novio de Mayeli, quien se llama Edgar, Ceriani dice: “¿Son de él los autos que el tiene? Esa camioneta BMW si será de el? Porque parece que todos los autos que tiene no son de él”, comenta el presentador. Elisa y Javier comentan, que la nueva pareja de Mayeli tiene dos hijos, una niña y un niño, y comenta Javier Ceriani lo siguiente: “Al niño no le paga manutención y lo está buscando su ex para que le pague lo que le debe a su hijo”, comentó Ceriani al programa, ya con pruebas a la mano.

Nueva conquista Jesús Mendoza: Asaltaron a Jesús Mendoza y no se pudieron hacer su presentación El cantante Jesús Mendoza, publicó unas historias hace un mes, en donde se le ve con una herida en la cabeza y en la frente, mientras que la cámara enfoca a sus compañeros quienes también salieron lesionados. Dicho incidente sucedió en Tracy, California donde el cantante sufrió dicho ataque. “Yo en lo personal tengo dos cachazos que me dieron con pistola”, dice Jesús mientras muestra al lente sus lesiones, posteriormente explica las lesiones que sufrieron “Los Catrines”, los cuales son heridas de golpes en el área del rostro. Mendoza explica que eran varios para defenderse, sin embargo llegaron armados y no pudieron hacer mucho. Explicó Mendoza a la cámara.

Nueva conquista Jesús Mendoza: “Le envió ese regalito Mayeli” La cuenta de noticias de ‘Chamonic‘, fue la que inmediatamente saltó a brindar esta infomación, de esta forma publicó el video de las historias del intérprete y muchos seguidores empezaron a hablar de sus respectivos puntos de vista, que van desde burlas, hasta comentarios sarcásticos. Esto opinaron los seguidores: “La Mayeli le mando ese regalito”, “yo vivo cerca de Tracy y nunca se había escuchado esto acá Dios los cuide y los proteja”, “Lo bueno que están bien y no paso a mayores”, “Pobre chico, que lamentable que pasara por eso”, “Dios santo yo vivo aquí en Tracy, no sabia que se iba a presentar aquí”.