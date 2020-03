Los esposos ladrones simularon estar interesados en un armario en una tienda de artículos usados.

Aprovecharon el descuido de la vendedora para cometer el hurto sin problemas.

Pensaron haber cometido el robo perfecto, pero las cámaras de seguridad registraron cada paso.

El hurto a una tienda de productos usados por parte de una pareja de esposos ladrones quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Los esposos ladrones al parecer ya tenían todo planificado para cometer este hurto en la referida tienda a plena luz del día, simulando ser unos de los compradores que diario preguntan precios y las características de los artículos exhibidos.

De manera natural y sin rasgos de ser “mañosos”, los esposos ladrones, de quienes se desconocen sus identidades, entraron a la referida tienda, supuestamente, interesados en un armario grande que yacía en uno de los espacios.

Mientras esperaban que la vendedora se desocupara con otro cliente, lo esposos ladrones comienzan a monitorear el área para detectar cuál sería el artículo más fácil de hurtar de manera rápida y sin levantar sospechas.

Foto/Captura MH

El hombre voltea su mirada hacia donde está un escritorio, que podría ser una oficina improvisada para llevar el control de la parte administrativa de la tienda. Seguramente, allí podría hallar algo valioso.

Mientra la mujer vigila la zona, el hombre de tez morena, accede al área revisando una de las gavetas, agarrando un objeto valioso que podría tratarse de un celular.

A los pocos segundos, la vendedora de la tienda se acerca hasta donde están los esposos ladrones para responder sus inquietudes sobre el armario, que supuestamente quieren comprar.

Luego de este intercambio de palabras, los supuestos compradores seguían con sus males intenciones.

Aprovechando el descuido de la vendedora, el sujeto abre la otra gaveta del escritorio y sin hacer ruido hurta un monedero negro.

Con sus caras bien lavadas, la pareja se despide de la vendedora como si nada y de manera descarada salen de la tienda, para celebrar que la “vuelta” fue ejecutada de manera exitosa.

Aunque la pareja pensó haber cometido el robo perfecto, cómo en las películas de ciencia ficción.

Y es que no se percataron que las cámaras de seguridad de la tienda grabaron todo el plan cometido, ahora las autoridades policiales tienen las pruebas del delito.

De ser capturados pueden enfrentar varios años tras las rejas.

