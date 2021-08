Esposo Victoria Ruffo secuelas coronavirus Omar Fayad. La pandemia del coronavirus aún no ha terminado, a pesar de que en distintos lugares las personas se han relajado y no han tomado las medidas de sanidad necesarias para seguir evitando el contagio, es un hecho que el virus sigue presente y sigue afectando a todo el mundo.

“Fueron experimentando hasta que hubo que sacarlos, tuve que someterme a una operación donde me quitaron una parte del pulmón muy importante, porque me aparecieron unos granulomas que les llaman postcovid”, dijo en el evento político el gobernador del estado de Hidalgo.

“Una gran parte de las personas que han sido infectadas me han referido que sufren secuelas que van desde la pérdida de memoria, niveles inflamatorios y fibrosis en los pulmones, cerebro, corazón y vejiga. Yo mismo viví en carne propia. A mí me aparecieron unos tumores en los pulmones y en los ganglios después del COVID”, mencionó.

Desde el año 2001, la actriz está casada con el político mexicano Omar Fayad, con quien tiene dos hijos: los mellizos Victoria y Anuar, que nacieron en 2004. Ambas celebridades sufrieron de contagio del coronavirus, pero afortunadamente no pasó a mayores ni nada de gravedad.

Entre 1992 y 1997 la actriz mantuvo una relación sentimental con el actor de comedia Eugenio Derbez, con quien tuvo a su primer hijo, José Eduardo Derbez, quien nació en 1992. En 1997 la pareja se separó, y desde entonces la actriz ha reconocido públicamente que no lleva una relación cercana con su expareja debido a diferencias personales irreconciliables.

Esposo Victoria Ruffo secuelas coronavirus Omar Fayad: Una victima más del COVID-19

Hace unos cuantos días el ex presidente de México, Felipe Calderón sorprendió en redes sociales al publicar el lamentable fallecimiento de su sobrino a la edad de 28 años, y se fue en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿culpándolo? ya que en varias ocasiones ha dicho que a los jóvenes y niños no les da tan fuerte el COVID-19.

Fue el pasado 12 de agosto cuando el ex mandatario, Felipe Calderón, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el lamentable fallecimiento de su sobrino “F”, a la edad de 28 años, después de que el joven falleciera a causas de COVID-19, sin embargo, al expresar esta lamentable noticia el ex presidente no pasó la oportunidad de mandarle un mensaje a AMLO.