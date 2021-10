Mujer permite que su esposo tenga sexo con otras mujeres para mejora su matrimonio

Ambos tienen una página de OnlyFans Monica Huldt, de OnlyFans confiesa que permite que su esposo tenga sexo con otras mujeres porque dice que así mejora su matrimonio, en un hecho que la gente critica, pero ¿Tú permitirías que eso pasar o tendrías alguna otra alternativa? Te contaremos la historia que fue publicada en el portal de Mirror. Actualmente si un apareja tiene problemas en su relación, lo más recomendado es acudir a una terapia de pareja, ya sea con un psicólogo o en su caso, con un sexólogo, sin embargo, esta mujer aplicó un método muy inusual y es que deja que su marido interactúe de manera íntima con otras mujeres. ESTÁ DECIDIDA A COMPARTIR La razón que ella aplica es sencilla, dice que así mejora su relación con él. Ella es Monica Huldt de 37 años de edad y su pareja es John, de 40 años de edad. Y aunque sabe que no toda la gente lo hace, ella está firme en su decisión. “En Suecia, la gente realmente no hace ese tipo de cosas, ni siquiera habla de ellas”. Pero ella provocó una polémica ya que recientemente salió en los titulares de los medios de comunicación por considerar que más mujeres deberían asumir un papel doméstico de “esposa tradicional” en casa, lo que generó múltiples reacciones a favor y en contra.

Esposo sexo mujeres matrimonio: “CONFÍO EN MI ESPOSO” Pero Monica Huldt fue más allá y confesó sus sospechas: “Siempre supe que mi esposo estaba interesado en tener un trío, pero nunca nos sentamos a hablar en serio sobre hacerlo”, y justifica sus orígenes: “Además de eso, me criaron católica, así que el sexo era un tabú en casa, ni siquiera me permitían salir con chicos cuando era niña”. Y agregó sobre la confianza que le tiene a su pareja para hacer este tipo de expresiones: “Confío al 100% en mi esposo y creo que incluir a otros en nuestro matrimonio ha hecho que nuestra vida sexual sea tan maravillosa y, en general, ha hecho que nuestro matrimonio sea mucho más fuerte”.

ERA BAILARINA DE STRIPTEASE Monica Huldt es originaria de Suecia, pero actualmente vive en Arizona, EE.UU., actualmente tiene una cuenta en OnlyFans y obtiene ganancias por alrededor de $ 150,000 (£ 109,000) al mes. Ella inició una lucha con una libido baja mientras trabajaba como stripper en 2015. "Antes de trabajar en línea, hice turnos diarios como bailarina en un club de striptease y eso hizo que realmente no me interesara el sexo. "Estuve rodeado de hombres durante toda mi semana de trabajo, siendo mirado y teniendo que ser amable constantemente, me hizo sentir bastante miserable después", relató.

Esposo sexo mujeres matrimonio: SE QUEDÓ SIN DESEO SEXUAL Entonces confesó lo que siente: “Realmente me puso de mal humor y cuando llegué a casa no quería tener sexo ni que mi marido me tocara. Eso obviamente no fue bueno para nuestra vida sexual o la relación. Pasamos por momentos realmente difíciles debido a mi falta de deseo sexual e intimidad. Fue realmente duro”. La pareja buscó la forma de solucionar todo porque Monica se sentía “deprimida y deprimida” por su trabajo, y el matrimonio apenas logaba tener relaciones sexuales una vez al mes, lo que comenzó a producir algunos efectos negativos en ella por la situación.

Esposo sexo mujeres matrimonio: COMENZARON CON UN TRÍO Sin embargo, la modelo confiesa que con el lanzamiento de una cuenta OnlyFans pudo aumentar su deseo sexual, aunque todavía tiene problemas, motivo por el cual da permiso a John para hacer lo que en muchas parejas parecería prohibido incluso para algunas religiones. Tras esto, dejaron a lado la vergüenza y la pareja abrió su relación, tuvieron un trío juntos. Mónica dijo: “Sabía que John siempre había querido un trío, pero siempre me había preocupado que él sintiera algo por otra persona. Nunca me había dado motivos para cuestionar su fidelidad, pero yo siempre fui paranoico, sobreprotector y celoso.

"A VECES TENEMOS UN TRÍO SOLO POR DIVERSIÓN" "En el pasado, realmente había puesto a prueba nuestra relación". Ella recomendó que John creara su página OnlyFans y le dijo que podía tener sexo con quien quisiera, por lo que él accedió y parece ser que esto originó que mejorara su intimidad y eso se nota en los dos. Sin embargo, John solo tiene relaciones sexuales con otras mujeres para su página OnlyFans, un acuerdo que Mónica desea continuar. "A veces tenemos un trío solo por diversión, pero es principalmente para la página. No saldría en citas con ellos, no está interesado en ese lado de las cosas, es solo físico.

"SOMOS AMIGOS DE MUCHAS MUJERES" "La mayor parte del tiempo estaremos en nuestra casa, pero también a menudo iremos a un hotel o Airbnb. Somos amigos de muchas mujeres, así que nunca me siento amenazada. Les envía mensajes de texto y les habla, pero nada de eso es un secreto. Siempre estoy informado de todo", dijo la mujer. Actualmente Mónica quien además es modelo, tiene 273,000 seguidores en Instagram, y confesó: "Soy una mujer de un solo hombre. A veces salimos a cenar todos, pero él nunca sale con ellos a solas", dijo en relación a las mujeres que su marido conoce por la página.

"NO ME IMPORTA COMPARTIR A MI ESPOSO" "Si estoy con una persona, solo estoy con esa persona; tengo que tener una conexión personal con los hombres con los que estoy teniendo sexo. Aunque tengo sexo con chicas, me gusta la idea de que John sea el único hombre en mi vida, me hace sentir más especial" dijo la mujer. Pero más allá de eso, revela que hay una conexión física muy especial con su marido y que eso permite que no sienta celos de ninguna mujer, a pesar de que mantenga relaciones con ellas: "Sin embargo, no me importa compartir a mi esposo. Lo encuentro sexy".

