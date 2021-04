“Donde queda la mascarilla es simplemente donde apagan su teléfono”, aseguró el hombre en entrevista para MundoHispánico. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha confirmado que la mascarilla hubiera pertenecido a Rossana.

Rossana Delgado, de 37 años de edad, se comunicó con su esposo Yhony Castro para decirle que llegaría a su casa para cenar luego de recoger a su último cliente del día. La mujer venezolana trabajaba para la compañía One Taxi Services en el condado de Gwinnett.

“Es la dirección de una casa, donde yo fui, y gritamos casi me meten preso”, aseguró para las cámaras de MundoHispánico. “Fingió que no sabía lo que estaba pasando”, dijo Jennifer Núñez, amiga de la familia en una entrevista en español con Paola Suro de 11Alive.

El esposo de Delgado había asegurado ver ‘cosas raras’ en esa casa. “Un vecino de esa casa dijo que vio un carro pequeño ese día ahí, rojo… en esa casa se veían muchas cosas raras, pero la policía dijo que no podía entrar, no podían hacer nada”, lamentó.

“Se fue corriendo. La familia me dijo que tenía tanto miedo que incluso dejó a una niña pequeña de aproximadamente un año con ellos”, aseguró la amiga de la familia de Rossana Delgado, sobre la sospechosa de su asesinato.

Jennifer Nuñez también dijo que el cuerpo de Rossana fue encontrado el 20 de abril dentro de la cabaña Cherry Log de la sospechosa. Las autoridades están buscando no solo a Megan Alyssa Colone, sino también a otros sospechosos identificados y uno que buscan identificar.

La familia de Rossana Delgado no conoce a ninguno de los sospechosos

Nuñez agregó que la familia no conoce a ninguno de ellos. “Necesitamos mucho apoyo para que podamos poner sus rostros en cada rincón de este país, para que no tengan dónde esconderse y para que no tengan paz”, dijo. “Se llevaron nuestra paz”.

El caso de la madre hispana ha conmocionado a la comunidad desde que se confirmó su asesinato. Ahora, en exclusiva para MundoHispánico, Diana Álvarez, amiga cercana de Delgado, confesó cómo era la mujer antes de su desaparición y asesinato.