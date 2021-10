Al inicio de sus declaraciones, Francisca comentó lo siguiente: “Somos muchos los que estamos preocupados por la salud de Alejandra y voy a leerles textualmente lo que él (Aníbal Marrero) me explicó sobre lo que le está pasando a Ale”.

No obstante a este terrible diagnóstico, también se le agregó un mini ataque a su cerebro: “Inmediatamente la llevamos al hospital, le dijeron los médicos que tenían un mini accidente cerebral, y le comenzaron a hacer miles de radiografías y miles de estudios”, le contó Aníbal a Francisca, en donde le reveló las razones del por qué Alejandra está internada en el hospital.

No le encuentran el padecimiento; Esposo confiesa las razones por las que Alejandra Espinoza paró en el hospital

Y es que, a pesar de que a Alejandra Espinoza le hicieron un sin fin de pruebas para revelar las razones del por qué de estos padecimientos, el esposo de la modelo, Aníbal Marrero le confesó a Francisca que no lograron encontrar nada fuera de lo normal en los estudios: “En todos no salió absolutamente nada, al contrario todo estaba bien, por lo que le siguen haciendo más pruebas porque no se cuenta lo que es”.

Francisca Lachapel comentó para el programa Despierta América que afortunadamente la presentadora se encontraba mejor de salud, pero que su rostro seguía viéndose afectado por esto: “Ella está bien, tiene un poquito virada la boca y perdió un poquito de visibilidad, y está descansando en estos momentos”.