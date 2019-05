Página

El esposo de Marlen Ochoa habló de los terribles momentos que vivió antes de saber el destino de su mujer

Yiovanni López de 20 años contó a Univisión cómo le cambió la vida

El bebé de Marlen Ochoa ha mejorado muy poco

Luego de que se hiciera viral la fotografía de la asesina de Marlen Ochoa a quien a base de engaños le jugaron un sucio y macabro plan para asesinarla y luego robarle a su bebé, ahora el esposo de la víctima, Yiovanni López, rompió el silencio y habló del homicidio y la salud de su bebé.

En entrevista para Univisión, el esposo de Marlen Ochoa narró su sentir ante el atroz crimen que cambiaría su vida para siempre, pues con tan sólo 20 años, ya es viudo y su ilusión de ser padre, se convirtió en una pesadilla, pues hasta hace unos días era el principal sospechoso del asesinato de su esposa.

“Yo no soy una mala persona, yo sabía que no le había hecho nada a mi esposa, todos estaban contra mí, toda la gente decía que yo, que yo me veía como gente mala, realmente yo me sentía derrotado, con el corazón partido porque no encontraba a mi esposa, yo estaba desesperado”, comienza diciendo Yiovanni López destrozado en lágrimas.

En una entrevista realizada por Borja Voces, el esposo de Marlen Ochoa contó cómo se sintió señalado y hostigado por la policía quienes consideraban que él estaba detrás de la desaparición de su esposa e incluso expresó sentir impotencia porque presentía que el regalo que le había hecho su asesina, de una carriola, no era normal.

El 14 de mayo, Marlen Ochoa fue asesinada, pero su esposo contó cómo fue que la chica embarazada confió en su agresora.

Puedes ver la entrevista aquí.