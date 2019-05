Acusan a esposo de Maribel Guardia de arruinarle momento con Adela Micha

Página

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia arruinó una charla con la periodista Adela Micha

El esposo de la famosa de 60 años quiso acaparar la atención sin dejar hablar a su mujer

La periodista no tuvo de otra más que invitarlo a cuadro

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia fue duramente criticado por ‘arruinar’ una entrevista que tuvo la famosa con la periodista Adela Micha.

Y es que Maribel Guardia estuvo como invitada en el programa de streaming ‘La Saga’ en la que el formato es sostener una charla ‘entre amigos’ con los invitados, sin embargo, fueron tales los momentos en que Marco Chacón interrumpió la entrevista que Adela Micha tuvo que invitarlo a cuadro.

Vestida muy sensualmente de azul, Maribel apenas había comenzado la charla con Micha cuando a los cuatro minutos, se escuchaba la voz de su marido presente en la habitación respondiendo muchas cosas personales sobre la relación de ambos.

Ante lo anterior, Adela Micha tuvo que decir: “¿No quieres pasar Marco? Es que me da pena” y para pronto, el abogado entró acuerdo y la charla se tornó casi enteramente en sus respuestas y no en las de su esposa.

Aunque el momento se tornó incómodo para los usuarios que seguían por Internet la transmisión, Maribel Guardia y Adela Micha se mostraban entusiasmadas con todo lo que comentaba Marco Chacón quien contó cómo conquistó a la cantante.

“Soy abogado de entretenimiento y creo que la ayude con cosas de contratos y primero nos hicimos amigos”, dijo el esposo de Guardia.

Pero ahí no acabó todo, pues en algunos momentos de la entrevista que puedes ver en el enlace de abajo, el esposo de Maribel la dejó en evidencia y no en cosas buenas, aspecto que no agradó a los seguidores.