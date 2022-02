Doug Emhoff, es desalojado de High School tras amenaza de bomba

El esposo de Kamala Harris estaba en un evento de la Historia Afroamericana

Evacuan a estudiantes y profesores fuera de la institución ¡DESALOJAN A EMHOFF! En pleno evento escolar, el esposo de la vicepresidenta de los Estados Unidos fue desalojado de las instalaciones por su equipo de seguridad, argumentando que había una falla en la seguridad del lugar. El hombre, fue escoltado por el Servicio Secreto fuera de las instalaciones de la High School y posteriormente, los estudiantes, administración y profesores, abandonaron el lugar. La portavoz de Emhoff, aseguró que la escuela se acercó a anunciar lo sucedido en el lugar e informaron que siguieron el protocolo de seguridad para mantener a los profesores, administrativos y alumnos con bienestar. Hasta el momento, los alumnos ya fueron enviados a sus hogares y el Servicio Secreto tardó más tiempo en revisar el área. ¡LE TOCÓ AMENAZA DE BOMBA! En un inusual martes, Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris vivió una situación alarmante cuando el equipo del Servicio Secreto lo alertó de una amenaza de bomba cuando se encontraba en la Dumbar High School, como parte de un evento que se realizó para cubrir la semana de la “Historia Afroamericana”. Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, fue sacado el martes de un evento en una escuela secundaria de Washington por agentes del Servicio Secreto luego de una amenaza de bomba, informó The Associated Press. En las redes sociales, las imágenes del desalojo se hicieron virales y en primeros instantes, no se conocía la gravedad de la situación.

Esposo Kamala Harris bomba: "Tenemos que irnos" Emhoff estaba en Dunbar High School para ayudar a conmemorar el Mes de la Historia Afroamericana y estuvo en el museo de la escuela durante unos minutos, cuando el Servicio Secreto se acercó para darle indicaciones de que debían salir del lugar de inmediato, informó AP. Y sin hacer preguntas, el hombre siguió a su equipo a trompicones rápidamente para ponerse a salvo. "Tenemos que irnos", fueron las palabras que su equipo dirigió al esposo de Kamala Harris y este, fue empujado para salir del lugar junto a la caravana de agentes que lideran su equipo de seguridad. En poco rato, se lo llevaron; la situación llamó la atención y en redes sociales se empezó a especular sobre lo sucedido; poco después, se confirmó sobre la amenaza de bomba que hubo en el lugar.

Esposo Kamala Harris bomba: ¿Qué pasó con los estudiantes? Poco después, los estudiantes y profesores de la escuela fueron evacuados también y el portavoz del sistema de escuelas públicas del Distrito de Columbia, Enrique Gutiérrez, confirmó que se había recibido una "amenaza de bomba", informó la agencia Efe. Poco después, se dio a conocer que los estudiantes habían sido enviados a sus hogares. No se supo cómo se recibió la amenaza, o si estaba relacionada con la visita de Emhoff o el Mes de la Historia Afroamericana, anunció The Associated Press. Por el momento, se sigue investigando sobre la amenaza de bomba y los equipos de seguridad bloquearon el lugar para que revisar la escuela donde ocurrió el incidente.

Esposo Kamala Harris bomba: ¿Una amenaza constante? El incidente sigue en investigación, y por el momento las autoridades no han dado a conocer si se trató de una amenaza real o no. También, no está claro si el incidente está relacionado con la ola de amenazas de bomba que han recibido en los últimos días al menos 17 universidades fundadas para servir a la población negra de Estados Unidos, mencionó la agencia Efe. Pero, Gutiérrez informó que el MPD estuvo en el lugar. "Esta tarde, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) respondió a una amenaza de bomba en la preparatoria Dunbar", dijo Gutiérrez más tarde en un comunicado formal enviado por correo electrónico e informó The Associated Press. Por el momento, las autoridades permanecen en silencio sobre el incidente.

Esposo Kamala Harris bomba: ¿Siguieron los protocolos? En el correo electrónico que compartió Enrique Gutiérrez, se dio a conocer que la institución siguió el protocolo de seguridad y que en poco tiempo, los estudiantes y visitantes que acudieron a la conmemoración fueron evacuados hacia sus hogares; además, se confirmó que probablemente el evento se reagende para otra ocasión. "Todos los estudiantes y visitantes fueron evacuados de manera segura de acuerdo con los protocolos de las Escuelas Públicas de DC y, dada la hora del incidente, los estudiantes fueron despedidos para el día escolar", destacó Enrique Gutiérrez en el comunicado que dio a conocer a través de un correo electrónico y que AP, informó.

¿Al campo de la escuela? Nadine Smith, anunció que el edificio fue puesto en sobreguarda mientras la Policía se encargaba de revisar las instalaciones y buscar la supuesta bomba que se encontraba en el lugar. Además, se dio a conocer que mientras seguían en protocolo los estudiantes, profesores y personal tuvieron que esperar en el campo de fútbol de la escuela. Después de evacuar el edificio, los estudiantes, maestros y otro personal se reunieron afuera en el campo de fútbol de la escuela secundaria. Posteriormente, los estudiantes fueron enviados a casa, ya que estaba cerca de su hora habitual de salida y los agentes de seguridad habrían tardado varias horas en despejar el edificio, dijo la directora Nadine Smith e informó AP.

¿El esposo de Kamala Harris dio algún anuncio? En redes sociales, Katie Piers, la portavoz de Emhoff dio a conocer que el Servicio Secreto de Estados Unidos había recibido información de una posible amenaza dentro de la escuela donde el esposo de Kamala Harris se encontraba como invitado. La portavoz, aseguró que en ese momento no conocían de que iba la amenaza o si estaba dirigida al hombre. “El Servicio Secreto de Estados Unidos, se enteró de una amenaza a la seguridad en una escuela donde el @SecondGentlemanse reunía con estudiantes y profesores.”, informó Katie Piers a través de las redes sociales dando a conocer que fue lo que sucedió con Doung Emhoff al interior de la High School.

¿Está a salvo? Katie Piers, anunció que la escuela fue evacuada y que el esposo de Kamala Harris, fue puesto a salvo. Además, agradecieron al Servicio Secreto y a la Policía de Washington por mantenerlo a salvo. Hasta el momento, la vicepresidenta no ha dado declaraciones sobre el incidente ocurrido en Dunbar High School. “El Sr. Emhoff está a salvo y la escuela ha sido evacuada. Estamos agradecidos con el Servicio Secreto y la Policía de DC por su trabajo.”, anunció Katie Piers, dando por finalizado la situación que ocurrió en torno al esposo de Kamala Harris en su paso por Dunbar High School, de acuerdo por el tuit que compartió la portavoz.

¿Investigan amenazas? El FBI anunció la semana pasada que estaba investigando las amenazas de bomba contra las universidades negras del país, y que los considera posibles “crímenes de odio y extremismo violento motivado por motivos raciales o étnicos”, anunció la agencia Efe. Poco después, se anunció que el FBI, sigue una línea de investigación directa. “Aunque por ahora no se han encontrado artefactos explosivos en ninguna (de las universidades), el FBI se toma estas amenazas con la mayor seriedad”, indicó el FBI en un comunicado el 2 de febrero e informó la agencia Efe. Por el momento, no se conocen si las amenazas son reales o fueron un invento para detener el evento.